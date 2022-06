รองเท้าแบบไหนเหมาะสำหรับการเดิน

การมีรองเท้าเดินอย่างน้อย 2 คู่ถือว่ากำลังดีเพราะคุณสามารถสลับเปลี่ยนกับรองเท้าที่ใส่อยู่ได้ งานวิจัยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2015 ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports ยืนยันว่าการเวียนใส่รองเท้าช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บเท้าลง 39% และถ้าซื้อไปทีเดียว 2 คู่ตอนนี้เลย คุณก็ไม่จำเป็นต้องรีบกลับมาคิดเรื่องเปลี่ยนรองเท้าอีก