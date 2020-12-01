มันฝรั่งช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของคุณได้อย่างไร

มันฝรั่งคืออาหารฟิตเนสรูปแบบใหม่จริงหรือ
การโค้ช
มันฝรั่งขาวช่วยในเรื่องพลังงาน ความอดทน ไปจนถึงการฟื้นฟูกำลังได้อย่างไร ผู้เชี่ยวชาญจะขอมาปอกเปลือกงานวิจัยชิ้นล่าสุดให้ทุกคนดู
มันฝรั่งขาวกลายเป็นอาหารยอดฮิตตั้งแต่ที่คนเริ่มเลี่ยงคาร์บชนิดแป้ง คนที่ไม่ได้เลี่ยงก็เริ่มหันไปทางมันเทศที่มีไฟเบอร์มากกว่าแทน เมื่อประกอบกับงานวิจัยชิ้นใหม่ที่มีการศึกษาข้อดีทั่วไปของมันฝรั่งที่มีต่อนักกีฬา อาจถึงเวลาแล้วก็ได้ที่คุณจะลองเพิ่มมันฝรั่งเข้าไปในมื้ออาหารของตัวเอง
พลังของมันฝรั่ง
มันฝรั่งทั่วไปเป็นอาหารที่มีคาร์บชนิดแป้งเป็นปริมาณมาก ลูกที่ใหญ่หน่อยจะมีคาร์บชนิดนี้ถึงประมาณ 65 กรัม แต่เมื่อมองในมุมของการออกกำลังกายแล้ว ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ได้แย่เลย เนื่องจากคาร์บชนิดนี้เป็นคาร์บที่ย่อยง่ายและพร้อมจะเปลี่ยนเป็นพลังงานได้อย่างรวดเร็วระหว่างออกกำลังกาย Amadeo Salvador นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัย University of Illinois at Urbana-Champaign กล่าว
นอกจากนี้ มันฝรั่ง 1 ลูกยังมีโพแทสเซียม สารอาหารรองที่จำเป็นต่อร่างกายและเป็นหนึ่งในอิเล็กโทรไลต์ที่เกี่ยวข้องกับการหดตัวของกล้ามเนื้อ ในปริมาณที่ใช้ได้อีกด้วย มันฝรั่งลูกใหญ่จะมีโพแทสเซียมประมาณ 1,570 มิลลิกรัม หรือโดยคร่าวๆ คือประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน ซึ่งมากกว่าที่คุณจะได้จากการกินกล้วยมากๆ
เริ่มเซสชันเมื่อพร้อมกว่า
ก่อนออกเทรนนิ่ง คุณอาจมีอาหารก่อนออกกำลังกายสักมื้อที่กินติดกระเพาะไว้ เช่น เมนูเชค เมนูบาร์ หรือขนมปังปิ้งคู่กับของเติมพลังคู่ใจ แต่เราอยากให้คุณลองเปลี่ยนมากินมันฝรั่งดูบ้าง เรื่องนี้จริงจัง “มันฝรั่งช่วยเพิ่มปริมาณไกลโคเจนที่สะสมในกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกายทั้งในการออกกำลังกายที่เน้นความอดทนและการออกกำลังกายที่เน้นความแข็งแรง” Salvador กล่าว
การกินมันฝรั่งโดยใช้วิธีเตรียมง่ายๆ ก่อนออกกำลังกาย (อบหรือบด อาจปรุงเล็กน้อยด้วยน้ำมันมะกอกกับเกลือ) ยังช่วยให้คุณรู้สึกมีพลังมากขึ้นอีกด้วยระหว่างออกกำลังกาย Molly Kimball นักกำหนดอาหารวิชาชีพประจำศูนย์ฟิตเนส Ochsner Fitness Center ในเมืองนิวออร์ลีนส์ เสริม พยายามกินมันฝรั่งให้อยู่ท้องแต่ไม่แน่นท้องประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนออกกำลังกาย Kimball กล่าว “ถ้าคุณกินคาร์บครั้งสุดท้ายเมื่อหลายชั่วโมงก่อน น้ำตาลในเลือดอาจดิ่งลง และอาจทำให้รู้สึกว่าการออกกำลังกายยากขึ้นหลายเท่า”
“มันฝรั่งช่วยเพิ่มปริมาณไกลโคเจนที่สะสมในกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกายทั้งในการออกกำลังกายที่เน้นความอดทนและการออกกำลังกายที่เน้นความแข็งแรง”
Amadeo Salvador
นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัย University of Illinois at Urbana-Champaign
ตุนพลังงานไว้ใช้ยาวๆ
ถ้าคุณเป็นนักกีฬาสายความอดทน มันฝรั่งคืออาหารชั้นดีที่จะให้พลังแก่คุณในการออกกำลังกาย ในงานวิจัยที่นำโดย Salvador นั้น นักกีฬาที่บริโภคมันฝรั่งพันธุ์รัสเซท (Russet) ซึ่งผ่านการอบและบด กับ นักกีฬาที่บริโภคเจลให้พลังงานประเภทคาร์บ ทั้ง 2 กลุ่มได้รับปริมาณคาร์บทั้งสิ้น 120 กรัม (เกือบเท่ามันฝรั่งลูกใหญ่ 2 ลูก) และได้รับทุกๆ 15 นาทีตลอดการปั่นจักรยาน 2 ชั่วโมง อาหารจากทั้ง 2 กลุ่มให้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากันในการแสดงประสิทธิภาพการออกกำลังกายตลอดระยะเวลาดังกล่าว
“เจลอาจเป็นของที่กินสะดวก แต่ก็ผ่านกระบวนการแปรรูปมากกว่าและมีสารอาหารน้อยกว่า มันฝรั่งจึงเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดและเรียบง่ายกว่า” Salvador กล่าว เจลยังมีราคาแพงกว่าอีกด้วย และถ้าเกิดคุณไม่ชอบกินแบบบดๆ ลองหามันฝรั่งอบแห้งขนาดพอดีคำมากินแทนเวลาที่ต้องออกกำลังกายนานกว่า 1 ชั่วโมง (กินมันฝรั่งไม่เกิน 1 ลูกต่อชั่วโมง) เอาใส่กระเป๋าแล้วหยิบเข้าปากทุกๆ 15-20 นาทีได้เลย แต่สำหรับใครที่ออกกำลังกายไม่ถึงชั่วโมง ไม่จำเป็นต้องเตรียมคาร์บเสริมไว้ก็ได้ Kimball กล่าว
ช่วยร่างกายให้ฟื้นฟูกลับมา
ไม่ว่าจะถามใคร ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการทุกคนจะบอกเหมือนกันว่า ถ้าคุณอยากได้อาหารหรือของว่างกินหลังออกกำลังกายเพื่อเป็นพลังงานในการฟื้นฟูกำลัง ยังไงก็ต้องกินคาร์บ และตัวเลือกอาจเป็นข้าวโอ๊ต โปรตีนเชคผสมกล้วย หรือไม่ก็มันฝรั่งสักลูก
“อาหารที่กินหลังเทรนนิ่งฝึกความอดทนควรเป็นอาหารที่เติมน้ำให้ร่างกาย ซ่อมแซมกล้ามเนื้อ ฟื้นฟูกำลังของกล้ามเนื้อ รวมถึงเติมอิเล็กโทรไลต์และไกลโคเจนกลับคืนร่างกาย” Salvador กล่าว ซึ่งมันฝรั่งมีคุณสมบัติเหล่านี้ทั้งหมด “มันฝรั่งมีน้ำประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ พร้อมด้วยแร่ธาตุหลายชนิด แถมยังมีคาร์บในปริมาณสูงซึ่งจะเติมไกลโคเจนคืนกล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย”
ภายใน 30-60 นาทีของการออกกำลังกาย ลองกินมันฝรั่งลูกใหญ่สักลูก แบบอบก็ดี แบบย่างก็ดี ควบคู่กับโปรตีนประมาณ 89 มิลลิลิตรจากไก่ ปลา หรือ Seitan (เนื้อจากแป้งสาลี) Kimball กล่าว
ด้านที่มันฝรั่งไม่สู้
ในพาดหัวข่าวล่าสุด มีการยกงานวิจัยชิ้นใหม่ขึ้นมาและมอบตำแหน่งแชมป์ให้มันฝรั่งขาวในฐานะแหล่งโปรตีนชั้นดี โดยเฉพาะสำหรับนักกีฬาหญิง ซึ่งในบางด้านก็เป็นความจริง โดยเฉพาะด้านที่ว่ามันฝรั่งคือผักชนิดหนึ่ง
แต่ด้วยปริมาณเพียง 8 กรัมในมันฝรั่งลูกใหญ่ แหล่งโปรตีนชนิดนี้คงไม่เพียงพอนักเมื่อเทียบกับอาหารจากธรรมชาติอื่นๆ เช่น โปรตีนไร้ไขมันจากสัตว์ หรือพืชตระกูลถั่ว Kimball กล่าว แต่ถึงอย่างไรมันฝรั่งก็ยังเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยคาร์บแน่นอน และมีโปรตีนในปริมาณที่พอเหมาะเป็นของแถม เช่นเดียวกับที่เนยถั่วเป็นแหล่งไขมัน แต่มีปริมาณโปรตีนที่เสริมเข้ามาใกล้เคียงกับของมันฝรั่ง
นอกจากนี้ ในงานวิจัยของ Salvador นักกีฬาที่กินมันฝรั่งจะมีอาการอยากขับถ่ายเพิ่มเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อเทียบกับการกินเจลหรือแค่ดื่มน้ำ แต่ก็เหมือนกับอาหารที่เพิ่งเคยกิน คุณต้องทดลองก่อนว่าจะกินมันฝรั่งในรูปแบบไหนและจะกินเมื่อไหร่ เพื่อจะได้เรียนรู้ว่าอะไรดีที่สุดกับร่างกาย โดยเฉพาะเมื่อคุณตั้งใจจะพกไปกินในวันแข่ง Salvador กล่าว
มันเทศอาจมีชื่อดูดีและสีแปลกตากว่า แต่เมื่อเป็นเรื่องของการกินอย่างถูกวิธีแล้ว มันฝรั่งสีขาวสะอาดตาก็เจ๋งใช่ย่อยเหมือนกัน