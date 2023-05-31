เบื้องหลังดีไซน์: Be True 2023
พบกับ Zoe Schlacter (They/Them) - ศิลปินและดีไซเนอร์ผู้อยู่เบื้องหลังคอลเลกชัน Be True 2023 ผลงานอันเป็นที่รู้จักของ Zoe คือลวดลายเรขาคณิตที่ดูแตกต่างไม่เหมือนใครและกราฟิกสีสันสดใสสะดุดตา มุมมองอันสดใหม่ของศิลปินผู้นี้จึงเป็นการเฉลิมฉลองให้กับชุมชน LGBTQIA+ และสิ่งที่ผู้คนเหล่านี้ทิ้งไว้ให้กับคนรุ่นหลัง
Raveena Bhalara (She/Her) และ Mansoor Amjed (He/Him) ดีไซเนอร์ Nike จะพาคุณไปดูรายละเอียดรองเท้าคู่นี้แบบใกล้ๆ ขณะที่ศิลปิน Zoe Schlacter เล่าให้ฟังถึงขั้นตอนการดีไซน์ของตนและแรงบันดาลใจสำหรับคอลเลกชันนี้
รุ่นนี้ห้ามพลาด รับการแจ้งเตือนเมื่อคอลเลกชัน Be True พร้อมจำหน่าย
Be True เป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นของ Nike ต่อชุมชน LGBTQIA+ เป็นความพยายามระดับทั่วทั้งบริษัทนับตั้งแต่ปี 2012 เพื่อสร้างพื้นที่ที่เปิดกว้างยิ่งขึ้นในวงการกีฬา
Be True เป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นของ Nike ต่อชุมชน LGBTQIA+ เป็นความพยายามระดับทั่วทั้งบริษัทนับตั้งแต่ปี 2012 เพื่อสร้างพื้นที่ที่เปิดกว้างยิ่งขึ้นในวงการกีฬา