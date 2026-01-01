Back to SearchHolon Nike Factory StoreClosed • Opens at 10:0038 MerkavaHolon, Tel Aviv, 5885936, IL00 97 2035 625688Get DirectionsStore HoursMon - Thu: 10:00 - 21:30Fri: 09:00 - 14:00Sat: 10:00 - 22:00Sun: 10:00 - 21:30ServicesSale 24/7Save big at any time online.Shop HereNike Gift Cards (Store Only)This store accepts gift cards bought in other Nike Stores in local currency.Nearby StoresStore DirectoryNike Store Azrieli (Partnered)Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, ILClosed • Opens at 09:30Nike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILClosed • Opens at 09:30NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILClosed • Opens at 08:00