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Barn (7-15 år) Barn Shorts

(134)
Nike DNA
Nike DNA Basketshorts 13 cm för ungdom
Bästsäljare
Nike DNA
Basketshorts 13 cm för ungdom
449 kr
Beşiktaş J.K.
Beşiktaş J.K. Fotbollsshorts Nike i stickat material för ungdom
Nyinkommet
Beşiktaş J.K.
Fotbollsshorts Nike i stickat material för ungdom
499 kr
Nike Pro
Nike Pro Shorts 13 cm för tjejer
Återvunnet material
Nike Pro
Shorts 13 cm för tjejer
329 kr
Nike Multi
Nike Multi Vävda shorts Dri-FIT för ungdom (killar)
Bästsäljare
Nike Multi
Vävda shorts Dri-FIT för ungdom (killar)
249 kr
Nike Pro
Nike Pro Shorts för tjejer
Bästsäljare
Nike Pro
Shorts för tjejer
329 kr
Nike Pro
Nike Pro Shorts 2-i-1 Dri-FIT för ungdom (tjejer)
Återvunnet material
Nike Pro
Shorts 2-i-1 Dri-FIT för ungdom (tjejer)
429 kr
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Shorts Dri-FIT för ungdom (tjejer)
Nike Pro Fleece
Shorts Dri-FIT för ungdom (tjejer)
429 kr
Nike Pro
Nike Pro Fleeceshorts Dri-FIT för ungdom (killar)
Återvunnet material
Nike Pro
Fleeceshorts Dri-FIT för ungdom (killar)
449 kr
Nike Pro Leak Protection: Mensshorts
Nike Pro Leak Protection: Mensshorts Shorts Dri-FIT för tjejer
Återvunnet material
Nike Pro Leak Protection: Mensshorts
Shorts Dri-FIT för tjejer
399 kr
Nike Pro
Nike Pro Shorts Dri-FIT 3 tum för ungdom (tjejer)
Återvunnet material
Nike Pro
Shorts Dri-FIT 3 tum för ungdom (tjejer)
399 kr
Nike Miler
Nike Miler Träningsshorts Dri-FIT för ungdom
+6
Bästsäljare
Nike Miler
Träningsshorts Dri-FIT för ungdom
349 kr
Nike Pro
Nike Pro Shorts Dri-FIT för tjejer (utökade storlekar)
Återvunnet material
Nike Pro
Shorts Dri-FIT för tjejer (utökade storlekar)
329 kr
Nike Academy
Nike Academy Fotbollsshorts för ungdom (tjejer) Dri-FIT 4"
Nyinkommet
Nike Academy
Fotbollsshorts för ungdom (tjejer) Dri-FIT 4"
229 kr
Nike Academy
Nike Academy Fotbollsshorts Dri-FIT i stickat material för ungdom
+2
Återvunnet material
Nike Academy
Fotbollsshorts Dri-FIT i stickat material för ungdom
229 kr
Nike One
Nike One Cykelshorts Dri-FIT 13 cm för ungdom (tjejer)
Återvunnet material
Nike One
Cykelshorts Dri-FIT 13 cm för ungdom (tjejer)
329 kr
Nike Strike
Nike Strike Fotbollsshorts Nike Dri-FIT för ungdom
Nyinkommet
Nike Strike
Fotbollsshorts Nike Dri-FIT för ungdom
379 kr
Nike Challenger
Nike Challenger Shorts i vävt material för killar
Återvunnet material
Nike Challenger
Shorts i vävt material för killar
349 kr
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Shorts i french terry för ungdom
Bästsäljare
Nike Sportswear Club Fleece
Shorts i french terry för ungdom
349 kr
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Shorts i sweatshirttyg för ungdom
Nike Sportswear Club
Shorts i sweatshirttyg för ungdom
429 kr
Nike One
Nike One Vävda träningsshorts med hög midja Dri-FIT för ungdom (tjejer)
Återvunnet material
Nike One
Vävda träningsshorts med hög midja Dri-FIT för ungdom (tjejer)
329 kr
Nike Pro
Nike Pro Shorts 13 cm med Dri-FIT för ungdom (tjejer) (utökade storlekar)
Återvunnet material
Nike Pro
Shorts 13 cm med Dri-FIT för ungdom (tjejer) (utökade storlekar)
329 kr
Nike Pro
Nike Pro Shorts Dri-FIT 7,5 cm för tjejer
Återvunnet material
Nike Pro
Shorts Dri-FIT 7,5 cm för tjejer
399 kr
Nike Tempo
Nike Tempo Löparshorts Dri-FIT för ungdom (tjejer)
Återvunnet material
Nike Tempo
Löparshorts Dri-FIT för ungdom (tjejer)
379 kr
Jordan
Jordan Shorts Dri-FIT Diamond för ungdom
Jordan
Shorts Dri-FIT Diamond för ungdom
429 kr
Nike Sportswear Collection
Nike Sportswear Collection Denimshorts för ungdom
Nike Sportswear Collection
Denimshorts för ungdom
579 kr
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium (hemmaställ)
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium (hemmaställ) Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
Återvunnet material
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium (hemmaställ)
Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
499 kr
Jordan
Jordan Shorts i mesh Tie Dye för ungdom
Jordan
Shorts i mesh Tie Dye för ungdom
579 kr
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium (bortaställ)
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium (bortaställ) Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
Återvunnet material
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium (bortaställ)
Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
499 kr
Nike Crossover
Nike Crossover Basketshorts Dri-FIT för ungdom
Återvunnet material
Nike Crossover
Basketshorts Dri-FIT för ungdom
279 kr
FFF 2026 Stadium (bortaställ)
FFF 2026 Stadium (bortaställ) Nike Soccer Dri-FIT Replica shorts för ungdom
Bästsäljare
FFF 2026 Stadium (bortaställ)
Nike Soccer Dri-FIT Replica shorts för ungdom
499 kr
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Shorts för ungdom (killar)
Nike Sportswear Tech Fleece
Shorts för ungdom (killar)
699 kr
Brasilien 2026 Stadium (hemmaställ)
Brasilien 2026 Stadium (hemmaställ) Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
Bästsäljare
Brasilien 2026 Stadium (hemmaställ)
Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
499 kr
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium (hemmaställ)
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium (hemmaställ) Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
Återvunnet material
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium (hemmaställ)
Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
499 kr
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Fotbollsshorts Nike Dri-FIT för ungdom
Nyinkommet
Kylian Mbappé Academy
Fotbollsshorts Nike Dri-FIT för ungdom
399 kr
FC Barcelona 2026/27 Stadium (tredjeställ)
FC Barcelona 2026/27 Stadium (tredjeställ) Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
Nyinkommet
FC Barcelona 2026/27 Stadium (tredjeställ)
Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
499 kr
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium (tredjeställ)
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium (tredjeställ) Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
Nyinkommet
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium (tredjeställ)
Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
499 kr
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Målvakt
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Målvakt Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
Återvunnet material
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Målvakt
Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
499 kr
Nederländerna Strike
Nederländerna Strike Fotbollsshorts Nike Dri-FIT i stickat material för ungdom
Återvunnet material
Nederländerna Strike
Fotbollsshorts Nike Dri-FIT i stickat material för ungdom
429 kr
Nike Pro
Nike Pro Shorts Dri-FIT för ungdom (killar)
Återvunnet material
Nike Pro
Shorts Dri-FIT för ungdom (killar)
329 kr
Nike MAVN
Nike MAVN Löparshorts Dri-FIT 7,5 cm med medelhög midja för tjejer
Återvunnet material
Nike MAVN
Löparshorts Dri-FIT 7,5 cm med medelhög midja för tjejer
549 kr
FC Barcelona 2026/27 Stadium Goalkeeper (bortaställ)
FC Barcelona 2026/27 Stadium Goalkeeper (bortaställ) Fotbollsshorts Kobe Dri-FIT Replica för ungdom
Återvunnet material
FC Barcelona 2026/27 Stadium Goalkeeper (bortaställ)
Fotbollsshorts Kobe Dri-FIT Replica för ungdom
499 kr
FC Barcelona Strike
FC Barcelona Strike Fotbollsshorts Nike Dri-FIT i stickat material för ungdom
Återvunnet material
FC Barcelona Strike
Fotbollsshorts Nike Dri-FIT i stickat material för ungdom
429 kr
Nike Miler
Nike Miler Shorts Dri-FIT för ungdom
Återvunnet material
Nike Miler
Shorts Dri-FIT för ungdom
399 kr
Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece Shorts för ungdom (killar)
Nike Tech Fleece
Shorts för ungdom (killar)
749 kr
Nike Sportswear Tech
Nike Sportswear Tech Shorts i vävt material för killar
Nike Sportswear Tech
Shorts i vävt material för killar
699 kr
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Fotbollsshorts Nike Dri-FIT i stickat material för ungdom
Återvunnet material
Chelsea FC Strike
Fotbollsshorts Nike Dri-FIT i stickat material för ungdom
429 kr
Inter Milan 2026/27 Stadium (bortaställ)
Inter Milan 2026/27 Stadium (bortaställ) Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
Återvunnet material
Inter Milan 2026/27 Stadium (bortaställ)
Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
499 kr
CR7 Academy
CR7 Academy Fotbollsshorts Nike Dri-FIT för ungdom
Återvunnet material
CR7 Academy
Fotbollsshorts Nike Dri-FIT för ungdom
449 kr
Nike Sportswear Collection
Nike Sportswear Collection Denimshorts för ungdom
Nike Sportswear Collection
Denimshorts för ungdom
579 kr
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium (hemmaställ)
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium (hemmaställ) Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
Återvunnet material
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium (hemmaställ)
Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
499 kr
Jordan
Jordan Shorts i mesh Tie Dye för ungdom
Jordan
Shorts i mesh Tie Dye för ungdom
579 kr
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium (bortaställ)
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium (bortaställ) Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
Återvunnet material
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium (bortaställ)
Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
499 kr
Nike Crossover
Nike Crossover Basketshorts Dri-FIT för ungdom
Återvunnet material
Nike Crossover
Basketshorts Dri-FIT för ungdom
279 kr
FFF 2026 Stadium (bortaställ)
FFF 2026 Stadium (bortaställ) Nike Soccer Dri-FIT Replica shorts för ungdom
Bästsäljare
FFF 2026 Stadium (bortaställ)
Nike Soccer Dri-FIT Replica shorts för ungdom
499 kr
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Shorts för ungdom (killar)
Nike Sportswear Tech Fleece
Shorts för ungdom (killar)
699 kr
Brasilien 2026 Stadium (hemmaställ)
Brasilien 2026 Stadium (hemmaställ) Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
Bästsäljare
Brasilien 2026 Stadium (hemmaställ)
Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
499 kr
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium (hemmaställ)
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium (hemmaställ) Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
Återvunnet material
Chelsea F.C. 2026/27 Stadium (hemmaställ)
Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
499 kr
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Fotbollsshorts Nike Dri-FIT för ungdom
Nyinkommet
Kylian Mbappé Academy
Fotbollsshorts Nike Dri-FIT för ungdom
399 kr
FC Barcelona 2026/27 Stadium (tredjeställ)
FC Barcelona 2026/27 Stadium (tredjeställ) Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
Nyinkommet
FC Barcelona 2026/27 Stadium (tredjeställ)
Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
499 kr
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium (tredjeställ)
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium (tredjeställ) Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
Nyinkommet
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium (tredjeställ)
Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
499 kr
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Målvakt
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Målvakt Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
Återvunnet material
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Målvakt
Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
499 kr
Nederländerna Strike
Nederländerna Strike Fotbollsshorts Nike Dri-FIT i stickat material för ungdom
Återvunnet material
Nederländerna Strike
Fotbollsshorts Nike Dri-FIT i stickat material för ungdom
429 kr
Nike Pro
Nike Pro Shorts Dri-FIT för ungdom (killar)
Återvunnet material
Nike Pro
Shorts Dri-FIT för ungdom (killar)
329 kr
Nike MAVN
Nike MAVN Löparshorts Dri-FIT 7,5 cm med medelhög midja för tjejer
Återvunnet material
Nike MAVN
Löparshorts Dri-FIT 7,5 cm med medelhög midja för tjejer
549 kr
FC Barcelona 2026/27 Stadium Goalkeeper (bortaställ)
FC Barcelona 2026/27 Stadium Goalkeeper (bortaställ) Fotbollsshorts Kobe Dri-FIT Replica för ungdom
Återvunnet material
FC Barcelona 2026/27 Stadium Goalkeeper (bortaställ)
Fotbollsshorts Kobe Dri-FIT Replica för ungdom
499 kr
FC Barcelona Strike
FC Barcelona Strike Fotbollsshorts Nike Dri-FIT i stickat material för ungdom
Återvunnet material
FC Barcelona Strike
Fotbollsshorts Nike Dri-FIT i stickat material för ungdom
429 kr
Nike Miler
Nike Miler Shorts Dri-FIT för ungdom
Återvunnet material
Nike Miler
Shorts Dri-FIT för ungdom
399 kr
Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece Shorts för ungdom (killar)
Nike Tech Fleece
Shorts för ungdom (killar)
749 kr
Nike Sportswear Tech
Nike Sportswear Tech Shorts i vävt material för killar
Nike Sportswear Tech
Shorts i vävt material för killar
699 kr
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Fotbollsshorts Nike Dri-FIT i stickat material för ungdom
Återvunnet material
Chelsea FC Strike
Fotbollsshorts Nike Dri-FIT i stickat material för ungdom
429 kr
Inter Milan 2026/27 Stadium (bortaställ)
Inter Milan 2026/27 Stadium (bortaställ) Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
Återvunnet material
Inter Milan 2026/27 Stadium (bortaställ)
Fotbollsshorts Nike Dri-FIT Replica för ungdom
499 kr
CR7 Academy
CR7 Academy Fotbollsshorts Nike Dri-FIT för ungdom
Återvunnet material
CR7 Academy
Fotbollsshorts Nike Dri-FIT för ungdom
449 kr