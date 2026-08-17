Kliv in i framtiden med Nike Air Max Plus
Med en futuristiskt strukturerad ovandel och unik silhuett har Nike Air Max Plus blåst nytt liv i skofenomenet från det sena 90-talet. Den synliga Max Air-tekniken i sulan designades ursprungligen för elitlöpning och ger en mjuk dämpning vid snabba starter och landningar. Nike Tuned Air-tekniken bidrar med en high tech-känsla av bekvämlighet och stabilitet i varje steg.
Air Max Plus-skor har lätt, mjukt och flexibelt mesh som ger stöd och gör dem hållbara. De andas även effektivt för att hålla fötterna svala – vilket är perfekt för att behålla fokus. Tån i plast bidrar med struktur, medan gummisulan i fullängd ger ett grepp som hjälper dig att vrida och vända med självförtroende.
De vågformade linjerna är inspirerade av palmer, havets vågor och solnedgångar, för att ge Nike Air Plus-sneakers deras distinkta och utmanande look. Klassiska modeller har ett hålfotsstöd i form av en valfena mellan de spänstiga Nike TN-enheterna. Tillsammans med en mellansula i skummaterial, som ger en mjuk responsiv dämpning, får du den perfekta blandningen av OG-stil och modern teknik.