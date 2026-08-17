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Nike Air Max Plus

(16)
Nike Air Max Plus By Nico Williams
Nike Air Max Plus By Nico Williams Specialdesignad sko
Specialdesigna
Specialdesigna
Nike Air Max Plus By Nico Williams
Specialdesignad sko
2 399 kr
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Sko för män
Nike Air Max Plus
Sko för män
29% rabatt
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Sko för män
+2
Bästsäljare
Nike Air Max Plus
Sko för män
2 199 kr
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Skor för barn
Bästsäljare
Nike Air Max Plus
Skor för barn
1 199 kr
Nike Air Max Plus SE
Nike Air Max Plus SE Sko för kvinnor
+1
Nike Air Max Plus SE
Sko för kvinnor
2 199 kr
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Sko för ungdom
+5
Bästsäljare
Nike Air Max Plus
Sko för ungdom
1 649 kr
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Sko för baby/små barn
Nike Air Max Plus
Sko för baby/små barn
979 kr
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Sko för män
Nike Air Max Plus
Sko för män
2 199 kr
Nike Air Max Plus VII
Nike Air Max Plus VII Sko för män
+1
Nike Air Max Plus VII
Sko för män
2 199 kr
Nike Air Max Plus 3
Nike Air Max Plus 3 Sko för män
Bästsäljare
Nike Air Max Plus 3
Sko för män
2 199 kr
Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"
Nike Air Max Plus Premium "Scorpion" Sko för män
Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"
Sko för män
2 199 kr
Nike Air Max Plus VII
Nike Air Max Plus VII Sko för män
Nike Air Max Plus VII
Sko för män
2 299 kr
Nike Air Max Plus SE
Nike Air Max Plus SE Sko för kvinnor
Nike Air Max Plus SE
Sko för kvinnor
2 299 kr
Nike Air Max Plus By You
Nike Air Max Plus By You Specialdesignad sko
Specialdesigna
+8
Specialdesigna
Nike Air Max Plus By You
Specialdesignad sko
2 399 kr
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Sko för män
Nike Air Max Plus
Sko för män
29% rabatt
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Sko för män
Bästsäljare
Nike Air Max Plus
Sko för män
29% rabatt

Kliv in i framtiden med Nike Air Max Plus

Med en futuristiskt strukturerad ovandel och unik silhuett har Nike Air Max Plus blåst nytt liv i skofenomenet från det sena 90-talet. Den synliga Max Air-tekniken i sulan designades ursprungligen för elitlöpning och ger en mjuk dämpning vid snabba starter och landningar. Nike Tuned Air-tekniken bidrar med en high tech-känsla av bekvämlighet och stabilitet i varje steg.

Air Max Plus-skor har lätt, mjukt och flexibelt mesh som ger stöd och gör dem hållbara. De andas även effektivt för att hålla fötterna svala – vilket är perfekt för att behålla fokus. Tån i plast bidrar med struktur, medan gummisulan i fullängd ger ett grepp som hjälper dig att vrida och vända med självförtroende.

De vågformade linjerna är inspirerade av palmer, havets vågor och solnedgångar, för att ge Nike Air Plus-sneakers deras distinkta och utmanande look. Klassiska modeller har ett hålfotsstöd i form av en valfena mellan de spänstiga Nike TN-enheterna. Tillsammans med en mellansula i skummaterial, som ger en mjuk responsiv dämpning, får du den perfekta blandningen av OG-stil och modern teknik.