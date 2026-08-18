Nike Air Max 90: fjädring i varje steg
Air Max-skorna designades ursprungligen för elitlöpning och ger ett stöd och en bekvämlighet som har älskats av atleter i tre decennier. Det är den första skon att använda synlig Air Max-teknik i sulan, vilket gör att du inte bara känner fjädringen – du kan se den också. Tillsammans med en spänstig mellansula i skummaterial ger Nike Air 90 en lätt dämpning som för dig framåt i varje steg.
Nästa generations Air Max 90 blandar Nike-DNA och retrodesign med stilrena silhuetter och moderna färgval. Sydda topplager gör skon slitstark och ger den en klassisk 90-talslook i perfekt street style. Våfflade yttersulor i gummi ger en ny nivå av grepp så att du kan gå, springa och hoppa med både fart och fokus.
Letar du efter något som är praktiskt och bekvämt? Välj en Nike 90-sko med dragflik och plös med öppet hål för enkel av- och påtagning. En mjuk, vadderad hälkappa och lågt skaft ger en superskön känsla – så att du kan hålla ögonen på målet.