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Nike Air Max 90

(20)
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Sko för män
+4
Nike Air Max 90
Sko för män
1 749 kr
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Sko för kvinnor
Nyinkommet
Nike Air Max 90
Sko för kvinnor
1 849 kr
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Sko för män
Bästsäljare
Nike Air Max 90
Sko för män
1 749 kr
Nike Air Max 90 SE
Nike Air Max 90 SE Sko för ungdom
+2
Nike Air Max 90 SE
Sko för ungdom
1 399 kr
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Sko för kvinnor
Bästsäljare
Nike Air Max 90
Sko för kvinnor
1 849 kr
Nike Air Max 90 Drift
Nike Air Max 90 Drift Sko för män
+3
Bästsäljare
Nike Air Max 90 Drift
Sko för män
1 749 kr
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Skor för barn
Nike Air Max 90
Skor för barn
979 kr
Nike Air Max 90 G
Nike Air Max 90 G Golfsko
Nike Air Max 90 G
Golfsko
1 849 kr
Air Max 90 LTR
Air Max 90 LTR Sko för män
Air Max 90 LTR
Sko för män
1 749 kr
Nike Air Max 90 Premium
Nike Air Max 90 Premium Sko för män
Nike Air Max 90 Premium
Sko för män
1 749 kr
Nike Air Max 90 Premium
Nike Air Max 90 Premium Sko för män
Nike Air Max 90 Premium
Sko för män
1 749 kr
Nike Air Max 90 EasyOn
Nike Air Max 90 EasyOn Sko för baby/små barn
Nike Air Max 90 EasyOn
Sko för baby/små barn
799 kr
Nike Air Max 90 SP
Nike Air Max 90 SP Sko för män
Tillgänglig i SNKRS
Nike Air Max 90 SP
Sko för män
1 749 kr
Nike Air Max III
Nike Air Max III Sko för män
Släpps i SNKRS
Nike Air Max III
Sko för män
1 849 kr
Nike Air Max III
Nike Air Max III Sko för män
Tillgänglig i SNKRS
Nike Air Max III
Sko för män
1 849 kr
Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"
Nike Air Max 90 Premium "Scorpion" Sko för män
Bästsäljare
Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"
Sko för män
1 749 kr
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Sko för män
Bästsäljare
Nike Air Max 90
Sko för män
1 849 kr
Nike Air Max 90 By You
Nike Air Max 90 By You Specialdesignad sko för kvinnor
Specialdesigna
+1
Specialdesigna
Nike Air Max 90 By You
Specialdesignad sko för kvinnor
1 949 kr
Nike Air Max 90 By You
Nike Air Max 90 By You Specialdesignad sko för män
Specialdesigna
Specialdesigna
Nike Air Max 90 By You
Specialdesignad sko för män
1 949 kr
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Sko för män
Nike Air Max 90
Sko för män
1 749 kr

Nike Air Max 90: fjädring i varje steg

Air Max-skorna designades ursprungligen för elitlöpning och ger ett stöd och en bekvämlighet som har älskats av atleter i tre decennier. Det är den första skon att använda synlig Air Max-teknik i sulan, vilket gör att du inte bara känner fjädringen – du kan se den också. Tillsammans med en spänstig mellansula i skummaterial ger Nike Air 90 en lätt dämpning som för dig framåt i varje steg.

Nästa generations Air Max 90 blandar Nike-DNA och retrodesign med stilrena silhuetter och moderna färgval. Sydda topplager gör skon slitstark och ger den en klassisk 90-talslook i perfekt street style. Våfflade yttersulor i gummi ger en ny nivå av grepp så att du kan gå, springa och hoppa med både fart och fokus.

Letar du efter något som är praktiskt och bekvämt? Välj en Nike 90-sko med dragflik och plös med öppet hål för enkel av- och påtagning. En mjuk, vadderad hälkappa och lågt skaft ger en superskön känsla – så att du kan hålla ögonen på målet.