Ta din look till en ny nivå med Nike Air Max 270
Med inspiration från två klassiska modeller, Air Max 180 and Air Max 93, har Nike Air Max 270 fått den högsta Air-enheten hittills. Skon är gjord för livsstil och streetwear och sätter trenden. Den stora Max Air-enheten ger dig känslan av att gå på luft samtidigt som skummaterialet i mellansulan har två densiteter som är perfekt för en aktiv livsstil. Upptäck hela kollektionen av Nike Air Max för män, kvinnor och barn.
Ovanpå Max Air-enheten ger innerskons konstruktion en strumpliknande känsla som omsluter foten och följer fotens rörelser samt ger struktur och ventilation där du behöver det som mest. Air Max 270 har asymmetrisk snörning som arbetar tillsammans med foten och håller den säkert på plats. Välj från ett brett utbud av färgkombinationer som lyfter fram Max Air-enheten och matchar din streetwear-outfit. Upptäck fler Air Max-sneakers, inklusive Air Max 1, Air Max 95 och nya VaporMax.