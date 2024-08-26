Women’s Euro 2022: Never Settle, Never Done

I många år har världen följt damfotbollens historia och utveckling. När den i sommar intar strålkastarljuset är det dags att hylla det makalösa självförtroendet och skickligheten hos dagens kvinnliga spelare och de tjejer som kommer att forma morgondagens fotboll.

I vår senaste film, som regisserats av Valentin Petit, möter du spelare från alla delar av fotbollsvärlden, som lejoninnornas lagkapten Leah Williamson, Frankrikes Marie-Antoinette Katoto, Barcelonas Alexia Putellas, norska Ada Hegerberg, Magdalena Eriksson och Pernille Harder från Chelsea, den fantastiska förebilden Rocky Hehakaija och tjejer från gräsrotslag över hela Europa. Filmen visar damfotbollen som den ser ut idag – med mer snabbhet, teknik och kvalitet än någonsin tidigare.

När Rocky fick frågan om vad filmen betyder för henne och sporten svarade hon:

"Att delta i det här projektet betyder enormt mycket för mig – det är en dröm som blivit verklighet. När jag var liten och såg de stora Nike-reklamfilmerna brukade jag och mina kompisar härma dem när vi lekte ute. Nike visar världen att damfotbollen är en kraft att räkna med och att den är här för att stanna."