Women’s Euro 2022: Never Settle, Never Done
Det här är damfotboll som du aldrig sett den tidigare – och det här är bara början.
I många år har världen följt damfotbollens historia och utveckling. När den i sommar intar strålkastarljuset är det dags att hylla det makalösa självförtroendet och skickligheten hos dagens kvinnliga spelare och de tjejer som kommer att forma morgondagens fotboll.
I vår senaste film, som regisserats av Valentin Petit, möter du spelare från alla delar av fotbollsvärlden, som lejoninnornas lagkapten Leah Williamson, Frankrikes Marie-Antoinette Katoto, Barcelonas Alexia Putellas, norska Ada Hegerberg, Magdalena Eriksson och Pernille Harder från Chelsea, den fantastiska förebilden Rocky Hehakaija och tjejer från gräsrotslag över hela Europa. Filmen visar damfotbollen som den ser ut idag – med mer snabbhet, teknik och kvalitet än någonsin tidigare.
När Rocky fick frågan om vad filmen betyder för henne och sporten svarade hon:
"Att delta i det här projektet betyder enormt mycket för mig – det är en dröm som blivit verklighet. När jag var liten och såg de stora Nike-reklamfilmerna brukade jag och mina kompisar härma dem när vi lekte ute. Nike visar världen att damfotbollen är en kraft att räkna med och att den är här för att stanna."
Inget stoppar utvecklingen
Att hylla dagens atleter och dagens damfotboll behöver inte stå i motsats till att fortsätta sträva efter förändringar och en ännu bättre framtid för sporten. Damfotbollen har aldrig varit bättre – investeringarna, medieintresset och publiken är större än någonsin – och fler tjejer än någonsin spelar fotboll på gräsrotsnivå. Vi får inte glömma bort de stora framsteg som redan gjorts.
Dagens spelare bidrar till att göra damfotbollen ännu bättre inför framtiden. Ada Hegerberg fortsätter sin outtröttliga kamp för jämlikhet inom fotbollen. Organisationer som Street Football x Barcelona och The Women’s Soccer School Barcelona ser till att atleter på alla nivåer får chansen att uppleva glädjen och fördelarna med det vackra spelet. I London bidrar det före detta proffset Mollie Kmitas genom initiativet Level7Academy till att över 400 atleter får heltidsutbildning på gymnasienivå. Klubben Grenfell Athletic FC bildade en damsektion 2021 och i år spelas de första tävlingsmatcherna.
Samtidigt är det viktigt att inte nöja sig med det vi har åstadkommit så här långt. Utvecklingen måste fortsätta framåt. Det behövs utökade proffsmöjligheter för tjejer som spelar fotboll, större investeringar, bättre tillgång på alla nivåer inom sporten och mer synlighet genom ökad medieexponering.
Sporten är inne i en inspirerande fas med kvinnliga atleter i centrum. Nike fortsätter att investera i utvecklingen – och det här är bara början.
I sommar når vi ännu en viktig milstolpe för damfotbollen, men vi måste komma ihåg att det är just en milstolpe, inte det slutliga målet.
Never Settle, Never Done.