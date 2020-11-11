Tips på hälsosam kost för löpare som faktiskt fungerar

Ät bra konsekvent så kommer du att må bra. Det har vi själva upplevt. Det finns också evidens för det: Bra kost kan skapa positiva förändringar i våra kroppar på mikroskopisk nivå.



Näringsämnena i den mat vi äter ger bränsle åt mitokondrierna, de små motorerna i cellerna. Mitokondrierna förser allt i kroppen med energi, från andning och produktion av viktiga hormoner till förmågan att spänna våra muskler. "Ju bättre kvalitet på maten, desto mer energi får vi", säger Brian St. Pierre, legitimerad dietist och näringsansvarig på Precision Nutrition, ett coachningsföretag inom wellness för professionella och icke-professionella atleter.



"Att äta frukt, grönsaker, protein och minimalt processad mat kan öka dina energinivåer och förbättra sömnen och återhämtningen", säger St. Pierre. "På längre sikt kan de här sakerna göra dig till en bättre löpare."



Det här kan låta som sunt förnuft, men en av de främsta anledningarna till att vi misslyckas med att äta på det här sättet är att vi intar ett förhållningssätt där allt måste vara perfekt. "Folk har en allt-eller-inget-attityd till sin kost", säger St. Pierre. "Sedan misslyckas de eftersom det inte är hållbart." Det som är hållbart är däremot små, hälsosamma förändringar som enkelt kan utvecklas till vanor.



"Se på kosten som ett pågående projekt", säger St. Pierre. "Det innebär att du frågar dig själv: Vilka kostval kan jag göra som är lite bättre än de jag gör nu?" Det kan handla om att dricka mindre läsk eller byta ut kakan till lunchen mot en frukt. Du gör justeringen", säger St. Pierre, och sedan ställer du samma fråga till dig själv, vecka efter vecka.



"Innan du vet ordet av har du gjort en stor förändring av din kost", säger han: en som inte skulle ha varit möjlig att göra över en natt.