Svettigt 6-minuterspass för hela familjen

6 minuters träning för hela familjen
Coachning
med Nike Training
Det här snabba träningspasset är utformat för att få igång hjärnan och blodcirkulationen.
Det här träningspasset kanske är kort, men effektivt. Du tränar hela kroppen på mindre än tio minuter. Du och din familj får igång fantasin genom att para ihop repetitioner med roliga mentala övningar.
6 minuters träning
Dags för familjeträning! Den här veckan handlar om tålamod och envishet. Ta några djupa andetag och kör dubbelt upp med dagens träningspass som garanterat värmer upp och tröttar ut dig. Dessutom är det bara sex minuter långt, så barn i alla åldrar klarar det. Hämta familjen så kör vi.
Hjärngymnastik
Även om det alltid är bra att röra på kroppen ska vi också arbeta med huvudet idag. Välj en kategori (t ex lila mat, favoritflingorna, ord som börjar på bokstaven u). Under varje repetition ska varje familjemedlem sedan ropa någonting från kategorin. Till exempel, när ni gör jumping jacks måste alla nämna en berömd atlet. Om någon inte kommer på ett svar eller upprepar ett svar måste de göra om rörelsen.
Behöver du hjälp att komma på kategorier? Svaret ligger mitt framför dig. Be barnen att sätta igång fantasin för att komma på några roliga alternativ.
Hjärngymnastik
Även om det alltid är bra att röra på kroppen ska vi också arbeta med huvudet idag. Välj en kategori (t ex lila mat, favoritflingorna, ord som börjar på bokstaven u). Under varje repetition ska varje familjemedlem sedan ropa någonting från kategorin. Till exempel, när ni gör jumping jacks måste alla nämna en berömd atlet. Om någon inte kommer på ett svar eller upprepar ett svar måste de göra om rörelsen.
Behöver du hjälp att komma på kategorier? Svaret ligger mitt framför dig. Be barnen att sätta igång fantasin för att komma på några roliga alternativ.