Svettigt 6-minuterspass för hela familjen

Även om det alltid är bra att röra på kroppen ska vi också arbeta med huvudet idag. Välj en kategori (t ex lila mat, favoritflingorna, ord som börjar på bokstaven u). Under varje repetition ska varje familjemedlem sedan ropa någonting från kategorin. Till exempel, när ni gör jumping jacks måste alla nämna en berömd atlet. Om någon inte kommer på ett svar eller upprepar ett svar måste de göra om rörelsen.



Behöver du hjälp att komma på kategorier? Svaret ligger mitt framför dig. Be barnen att sätta igång fantasin för att komma på några roliga alternativ.