6 minuters träning för hela familjen

Coachning
Senast uppdaterad: 6 juli 2020

med Nike Training

Svettigt 6-minuterspass för hela familjen
Svettigt 6-minuterspass för hela familjen

Det här snabba träningspasset är utformat för att få igång hjärnan och blodcirkulationen.

Det här träningspasset kanske är kort, men effektivt. Du tränar hela kroppen på mindre än tio minuter. Du och din familj får igång fantasin genom att para ihop repetitioner med roliga mentala övningar.

6 minuters träning

Dags för familjeträning! Den här veckan handlar om tålamod och envishet. Ta några djupa andetag och kör dubbelt upp med dagens träningspass som garanterat värmer upp och tröttar ut dig. Dessutom är det bara sex minuter långt, så barn i alla åldrar klarar det. Hämta familjen så kör vi.

Svettigt 6-minuterspass för hela familjen
Svettigt 6-minuterspass för hela familjen

Hjärngymnastik

Även om det alltid är bra att röra på kroppen ska vi också arbeta med huvudet idag. Välj en kategori (t ex lila mat, favoritflingorna, ord som börjar på bokstaven u). Under varje repetition ska varje familjemedlem sedan ropa någonting från kategorin. Till exempel, när ni gör jumping jacks måste alla nämna en berömd atlet. Om någon inte kommer på ett svar eller upprepar ett svar måste de göra om rörelsen.

Behöver du hjälp att komma på kategorier? Svaret ligger mitt framför dig. Be barnen att sätta igång fantasin för att komma på några roliga alternativ.

Träna nu

Hjärngymnastik

Även om det alltid är bra att röra på kroppen ska vi också arbeta med huvudet idag. Välj en kategori (t ex lila mat, favoritflingorna, ord som börjar på bokstaven u). Under varje repetition ska varje familjemedlem sedan ropa någonting från kategorin. Till exempel, när ni gör jumping jacks måste alla nämna en berömd atlet. Om någon inte kommer på ett svar eller upprepar ett svar måste de göra om rörelsen.

Behöver du hjälp att komma på kategorier? Svaret ligger mitt framför dig. Be barnen att sätta igång fantasin för att komma på några roliga alternativ.

Träna nu
Svettigt 6-minuterspass för hela familjen, Gå med i Nike Training Club

Gå med i Nike Training Club

Få tillgång till våra världsledande experter och tränare som kan hjälpa dig att hålla dig aktiv och hälsosam.

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Svettigt 6-minuterspass för hela familjen, Gå med i Nike Training Club

Gå med i Nike Training Club

Få tillgång till våra världsledande experter och tränare som kan hjälpa dig att hålla dig aktiv och hälsosam.

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Ursprungligen publicerad: 7 juli 2020