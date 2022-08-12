Bekväm men alltid rätt look
Stylad av: Sabrina Ionescu
Sabrina Ionescu är känd för sitt intensiva spel och sin vinnarskalle. Hon har enorm disciplin och ger sig aldrig. Men en titt på WNBA-stjärnans personliga stil ger ett mjukare, mer avslappnat intryck – en Sabrina som älskar att ta det lugnt och som gärna använder sweats som ett statement.
Sabrina älskar sköna kläder och beskriver sin vardagsstil som ledig och avslappnad. Hon kombinerar gärna en vanlig vit t-shirt med andra plagg för en mer eller mindre uppklädd känsla. Och skorna? "Air Max-sneakers är mina favoriter. Du kan ha dem till vilken look som helst."
"Jag använder fortfarande mina Nike-tracksuits från Oregon. Jag är så fäst vid dem!"
Sabrina Ionescu
Sabrina trivs bäst i en kombination av riktigt sköna sweatpants med något tajtare eller mer strukturerat plagg – i en perfekt mix av bekväm och avslappnad design.
För att lyfta looken gillar Sabrina att blanda olika material och texturer. Hennes bästa tips: en svart bomberjacka.
När det gäller färg gillar Sabrina att hålla det neutralt och väljer helst nedtonade nyanser tillsammans med svarta och vita plagg. "Jättestarka färger är inte min grej. Jag föredrar milda pastelltoner – min favoritfärg är faktiskt ljusrosa."
Finns det något plagg som hon aldrig tar på sig? "Jeans", säger hon. "Det är inte bekvämt, helt enkelt. Sweats är mycket bättre. Så låter en riktig atlet", skrattar hon.
Kolla in Sabrinas bekväma favoriter och shoppa hennes look.