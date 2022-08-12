Stylad av: Sabrina Ionescu

När det gäller färg gillar Sabrina att hålla det neutralt och väljer helst nedtonade nyanser tillsammans med svarta och vita plagg. "Jättestarka färger är inte min grej. Jag föredrar milda pastelltoner – min favoritfärg är faktiskt ljusrosa."

Finns det något plagg som hon aldrig tar på sig? "Jeans", säger hon. "Det är inte bekvämt, helt enkelt. Sweats är mycket bättre. Så låter en riktig atlet", skrattar hon.

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