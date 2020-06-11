Spellistan Power of an Energy

Peppa dig själv med en spellista som ger energi
Rörelse
med Kirsty Godso
med Kirsty Godso
Så använder du musik för att förbereda kroppen och sinnet på träning
Musik ökar motivationen och ibland kan den på ett magiskt sätt hjälpa dig att ställa om från noll till hundra. I den här artikeln ger Nike Master Trainer Kirsty Godso tips på hur du hittar de bästa låtarna för att motivera dig – och var du kan hitta fler.
Träning och musik har länge gått hand i hand, så det är inte konstigt att det hjälper att lyssna på dina favoritlåtar som ger energi medan du tränar.
Jag gillar dessutom att motivera mig själv med musik före träningen. Om jag är på lite dåligt humör, trött eller bara inte känner för att träna kan några minuters peppande musik verkligen förändra min dag.
Jag sätter på lite klassisk hiphop och plötsligt är det dåliga eller hängiga humöret som bortblåst. Då är jag redo att köra hårt.
Så använder du musik för att förbereda kroppen och sinnet på träning
Musik ökar motivationen och ibland kan den på ett magiskt sätt hjälpa dig att ställa om från noll till hundra. I den här artikeln ger Nike Master Trainer Kirsty Godso tips på hur du hittar de bästa låtarna för att motivera dig – och var du kan hitta fler.
Träning och musik har länge gått hand i hand, så det är inte konstigt att det hjälper att lyssna på dina favoritlåtar som ger energi medan du tränar.
Jag gillar dessutom att motivera mig själv med musik före träningen. Om jag är på lite dåligt humör, trött eller bara inte känner för att träna kan några minuters peppande musik verkligen förändra min dag.
Jag sätter på lite klassisk hiphop och plötsligt är det dåliga eller hängiga humöret som bortblåst. Då är jag redo att köra hårt.
Jag spanar alltid in nya släpp och jag har vänner som är DJ:s som håller mig uppdaterad med nya låtar. Kanske är det därför som hälften av alla kommentarer jag får när jag lägger upp en video på sociala medier där jag tränar handlar om låtarna!
En del av mitt jobb är att förmedla energi och hjälpa mina kunder att känna sig entusiastiska över att röra sig, och peppande musik piggar upp mig.
Jag spanar alltid in nya släpp och jag har vänner som är DJ:s som håller mig uppdaterad med nya låtar. Kanske är det därför som hälften av alla kommentarer jag får när jag lägger upp en video på sociala medier där jag tränar handlar om låtarna!
En del av mitt jobb är att förmedla energi och hjälpa mina kunder att känna sig entusiastiska över att röra sig, och peppande musik piggar upp mig.