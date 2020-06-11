Spellistan Power of an Energy

Musik ökar motivationen och ibland kan den på ett magiskt sätt hjälpa dig att ställa om från noll till hundra. I den här artikeln ger Nike Master Trainer Kirsty Godso tips på hur du hittar de bästa låtarna för att motivera dig – och var du kan hitta fler.



Träning och musik har länge gått hand i hand, så det är inte konstigt att det hjälper att lyssna på dina favoritlåtar som ger energi medan du tränar.



Jag gillar dessutom att motivera mig själv med musik före träningen. Om jag är på lite dåligt humör, trött eller bara inte känner för att träna kan några minuters peppande musik verkligen förändra min dag.



Jag sätter på lite klassisk hiphop och plötsligt är det dåliga eller hängiga humöret som bortblåst. Då är jag redo att köra hårt.