Sov bättre inatt för en bätte löprunda imorgon

Även om du inte är en proffslöpare använder du ändå nästan en tredjedel av din dag till att träna. Eller åtminstone borde du det.



Sju till nio timmars sömn är det ultimata träningsverktyget som ger dig möjlighet att ladda batterierna, säger Cheri Mah, läkare, medicinsk forskare vid UCSF Human Performance Center och medlem i Nike Performance Council som specialiserar sig på sömn och prestation hos elitatleter. "Du kan ladda dina batterier till 60 procent med sex timmars vila och gå in i väggen mycket snabbare", säger Dr Mah. "Eller så kan du ladda dem till 80, 90 eller 100 procent varje natt och se vad du verkligen är kapabel till."



Om du inte låter kroppen få tillräckligt med sömn rasar allting, säger Mah. Några av hennes exempel är:



1. Du kommer inte att vara lika skärpt. Att vara vaken i 24 timmar ger samma kognitiva och motoriska nedsättning som 1 promille alkohol i blodet, vilket motsvarar gränsvärdet för grovt rattfylleri.



2. Du kan bli sjuk. Om du regelbundet sover sex timmar eller mindre löper du fyra gånger större risk att drabbas av en vanlig förkylning än om du sover sju timmar eller mer.



3. Du kan gå upp i vikt. Kronisk sömnbrist påverkar kroppens nivåer av leptin och ghrelin, hormonerna som reglerar mättnadskänslan, vilket gör det mer troligt att du väljer mat med högre halter av mättat fett och socker.



Något som kan vara ännu värre för atleter, och som Mah sett i sin aktuella forskning, är att många dagars sömnbrist kan leda till förändrade koordinationsmönster och biomekanik. "Det påverkar så klart prestationsförmågan, men kan också medföra att personen blir mer skadebenägen i framtiden", säger hon.



Men trots allt detta sover hela 70 procent av alla vuxna amerikaner mindre än de borde. Hur kan det vara så? Därför att bra sömn liknar regelbunden träning och hälsosam kost på det viset: det är lättare sagt än gjort, säger Mah.