Du kan bidra till att minska mängden avfall genom att helt enkelt ta hand om dina skor så att de håller längre. Behandla dina skor som lagkamrater och ge dem ett långt och bra liv. Alla dina dagliga vanor räknas – tänk vilken skillnad vi kan göra tillsammans när vi alla har samma mål.



Är du nyfiken på att få veta mer om våra Move to Zero-initiativ? Klicka nedan och upptäck mer om vår resa mot noll koldioxidutsläpp och noll avfall.