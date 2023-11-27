Håll dem rena så håller de längre!
Det är aldrig kul att inse när det är dags för favoritskorna att gå i pension. Men med en smula kärlek och omvårdnad kan du använda skorna betydligt längre än du kanske tror. Och ju fler kilometer du får ut av dina skor desto bättre – för både dig och miljön.
Ge dem nytt liv
Du kan bidra till att minska mängden avfall genom att helt enkelt ta hand om dina skor så att de håller längre. Behandla dina skor som lagkamrater och ge dem ett långt och bra liv. Alla dina dagliga vanor räknas – tänk vilken skillnad vi kan göra tillsammans när vi alla har samma mål.
Är du nyfiken på att få veta mer om våra Move to Zero-initiativ? Klicka nedan och upptäck mer om vår resa mot noll koldioxidutsläpp och noll avfall.
Välj rätt metod
Oavsett om det var lerigt ute i spåret eller om du bara råkade trampa ned i en pöl är det viktigt att rengöra skorna efteråt så att de håller för alla dina framtida utomhusäventyr. Rengöringsmetoden beror på skorna, men om du har ett par leriga löparskor kan du använda instruktionerna nedan.
Tillverkad av återvunna material
Kolla gärna in vår löparutrustning som är tillverkad av återvunna eller ekologiska material och ingår i Nikes Move to Zero-initiativ – vår resa mot noll koldioxidutsläpp och noll avfall för att säkra sportens framtid.
Håll dem rena så håller de längre!
Det är aldrig kul att inse när det är dags för favoritskorna att gå i pension. Men med en smula kärlek och omvårdnad kan du använda skorna betydligt längre än du kanske tror. Och ju fler kilometer du får ut av dina skor desto bättre – för både dig och miljön.
Ge dem nytt liv
Du kan bidra till att minska mängden avfall genom att helt enkelt ta hand om dina skor så att de håller längre. Behandla dina skor som lagkamrater och ge dem ett långt och bra liv. Alla dina dagliga vanor räknas – tänk vilken skillnad vi kan göra tillsammans när vi alla har samma mål.
Är du nyfiken på att få veta mer om våra Move to Zero-initiativ? Klicka nedan och upptäck mer om vår resa mot noll koldioxidutsläpp och noll avfall.
Välj rätt metod
Oavsett om det var lerigt ute i spåret eller om du bara råkade trampa ned i en pöl är det viktigt att rengöra skorna efteråt så att de håller för alla dina framtida utomhusäventyr. Rengöringsmetoden beror på skorna, men om du har ett par leriga löparskor kan du använda instruktionerna nedan.
Tillverkad av återvunna material
Kolla gärna in vår löparutrustning som är tillverkad av återvunna eller ekologiska material och ingår i Nikes Move to Zero-initiativ – vår resa mot noll koldioxidutsläpp och noll avfall för att säkra sportens framtid.