Så rengör du skor i sex enkla steg

Du måste rengöra dina skor regelbundet för att de ska fortsätta att se nya ut. Så fort du har packat upp dina nya sneakers vill du förstås ta på dem och gå ut – men där väntar smuts, lera, skavmärken och fläckar.

För att säkerställa att dina sneakers håller så länge som möjligt är det viktigt att du sköter och rengör dem ordentligt. Innan du börjar rengöra dina skor ska du sätta skoblock i dem eller fylla dem med tidningspapper, så att de inte tappar formen under rengöringen. Sedan är det bara att sätta igång.

De här tipsen hjälper dig att hålla alla sneakers – inklusive livsstils-, basket- och löparskor – rena på ett enkelt sätt.