Så rengör du skor i sex enkla steg

Så rengör du dina skor i sex enkla steg
Produktvård
När du rengör skorna regelbundet ser de bra ut och luktar gott. Här visar vi hur du rengör skorna utan att skada dem.
Material
- Diskmedel
- Bikarbonat
- Rengöringssvamp (valfritt)
- Läderbalsam (valfritt)
- Vitvinsvinäger (valfritt)
Redskap
- Skoborste
- Tandborste
- Mjuk, ren trasa
- Mockaborste (valfritt)
Du måste rengöra dina skor regelbundet för att de ska fortsätta att se nya ut. Så fort du har packat upp dina nya sneakers vill du förstås ta på dem och gå ut – men där väntar smuts, lera, skavmärken och fläckar.
För att säkerställa att dina sneakers håller så länge som möjligt är det viktigt att du sköter och rengör dem ordentligt. Innan du börjar rengöra dina skor ska du sätta skoblock i dem eller fylla dem med tidningspapper, så att de inte tappar formen under rengöringen. Sedan är det bara att sätta igång.
De här tipsen hjälper dig att hålla alla sneakers – inklusive livsstils-, basket- och löparskor – rena på ett enkelt sätt.
Så här rengör du dina skor steg för steg
1.Använd en torr borste
Borsta bort lös smuts från yttersulan, mellansulan och ovandelen med en torr, mjuk skoborste. Har du ingen skoborste? Inga problem. En ren, extra tandborste går också bra.
2.Förbered en mild tvållösning
Häll lite milt tvätt- eller diskmedel i varmt vatten och blanda.
För vita och ljusa skor kan du också blanda ihop lika delar bikarbonat och vatten till en effektiv tvättpasta.
Obs! Om du använder diskmedel är det viktigt att du späder ut det med mycket vatten. En hög koncentration av diskmedel kan orsaka missfärgning av vissa material eller torka ut de naturliga oljorna i materialet.
3.Handtvätta skosnörena
Ta ur skosnörena och tvätta dem med lite av den milda tvållösningen. Gnugga snörena mellan händerna, skölj ur dem och torka dem med en mjuk trasa.
(Relaterat: Tre enkla sätt att rengöra skosnören)
4.Tvätta sulorna
Häll den milda tvållösningen på en mjuk borste, tandborste eller disktrasa. Rengör yttersulan och mellansulan noggrant och se till att du inte glömmer någon del. Torka sulorna med en mjuk trasa.
Obs! Om innersulorna behöver rengöras ska du ta ur dem innan du tvättar dem med tvållösningen. Låt dem sedan torka helt och hållet innan du sätter tillbaka dem i skorna.
5.Tvätta och torka av ovandelarna
Rengör ovandelarna med den milda tvållösningen och en mjuk borste, tandborste eller en mjuk fuktad trasa. Borsta försiktigt för att undvika skador på materialet.
När du är nöjd med hur skorna ser ut trycker du en torr mikrofiberduk eller mjuk trasa mot skorna för att suga upp så mycket som möjligt av tvållösningen och smutsen från ytan. Upprepa om det behövs. Försök att inte gnugga skorna för att torka dem. Det sliter på materialet och eventuell kvarvarande smuts kan spridas ut.
6.Lufttorka
Låt skorna torka i rumstemperatur. Låt alltid skorna torka helt innan du tar på dem igen för nästa träningspass eller aktivitet. De flesta skor behöver minst 8 timmar för att bli helt torra.
Saker att tänka på för olika material
Det oftast enkelt att hålla skorna rena på det här sättet, men vissa typer av material kan behöva lite extra omvårdnad. Här följer några tips om rengöring för olika typer av skor.
- Så här rengör du läderskor
Läderskor kan lätt få fläckar, därför är det viktigt att rengöra dem regelbundet. Använd en torr borste och en lösning med milt diskmedel. Du kan även använda en rengöringssvamp eller läderbalsam för att få bort fläckar. Försök att inte gnugga inte för hårt eftersom det kan skada lädret.
- Så här rengör du mockaskor
Mocka är erkänt svårt att hålla rent. Om du upptäcker vatten- eller skavmärken, smuts eller fläckar på dina mockaskor är det en bra idé att rengöra dem. Ta hjälp av de här tipsen och specialverktygen.
Använd en mockaborste eller en handduk för att torka av skräp från ytan. Arbeta alltid "medhårs" med materialet.
Använd särskilt mockagummi (eller ett vanligt suddgummi) för att gnugga bort eventuella fläckar på ytan.
För envisa fläckar kan du använda en trasa som fuktats med vitvinsvinäger och gnugga materialet i olika riktningar.
- Så här rengör du skor med stickat material
Nike Flyknit-material ger flexibelt stöd och ventilation i många olika sorters skor. Rengör Nike Flyknit eller andra skor med stickat material eller mesh genom att blanda en lösning av vatten och ett milt, skonsamt rengöringsmedel. Undvik att använda blekmedel eller andra starka rengöringsmedel eftersom de kan skada materialet.
Använd en skoborste eller en ren tandborste och gnugga in lösningen i det stickade materialets riktning. Torka av tvållösningen med en ren trasa och upprepa vid behov. Låt skorna lufttorka och undvik torktumlaren eftersom alltför hög värme kan skada skorna.
Vanliga frågor om att rengöra skor
Kan jag köra skorna i tvättmaskinen?
Nike rekommenderar inte att tvätta skor i tvättmaskinen. Att tvätta skorna för hand är det bästa sättet att se till att de inte blir skadade. Känsliga material kan skadas i maskinen och värmen från torktumlaren kan få skorna att tappa formen. Dessutom finns det risk för att du skadar tvättmaskinen när du tvättar skrymmande föremål som sneakers.
(Relaterat: Kan man tvätta sneakers i tvättmaskinen? Så här rengör du dina Nike-skor på bästa sätt)
Hur kan jag rengöra innersulor som luktar illa?
Innersulorna kan behöva rengöras ibland. Ta i så fall ur sulorna och använd samma rengöringsprocedur som för skons utsida. Var noga med att låta sulorna torka helt innan du sätter tillbaka dem i skorna. Om sulorna fortfarande luktar illa kan du behöva byta ut dem. Nya innersulor kan du köpa i de flesta sport- och skobutiker.
Vad gör jag om skorna inte blir helt rena?
Om skorna fortfarande ser smutsiga ut efter att du har följt och upprepat de rekommenderade rengöringsstegen kan det vara dags att skaffa nya sneakers. Löparskor ska till exempel bytas ut efter cirka 500 till 800 kilometer.
Hur ofta ska jag rengöra skorna?
Hur ofta du behöver rengöra skorna beror på hur mycket du använder dem och vad du gör med dem. Sikta på att rengöra skorna varannan vecka, eller så snart de börjar se smutsiga ut. Håll efter skorna regelbundet, så går de snabbare att göra rent.