Så övervinner du dina största rädslor enligt författaren Lewis Howes

Vi lär oss mycket i skolan, men det finns ett ämne kursplanen alltid saknar: hur man hanterar sina känslor. Så när vi ställs inför stora svårigheter (i Lewis Howes fall handlade det om sexuella övergrepp, en bror som satt i fängelse och en skada som satte stopp för fotbollskarriären) har vi svårt att veta hur vi ska bete oss – och ännu mindre hur vi ska kunna utvecklas. Efter att ha deppat ett tag hemma hos sin syster valde Howes att möta sina största rädslor och våga vara sårbar. Idag är Howes en uppskattad podcastvärd, bästsäljande författare, affärscoach och spelare i USA:s herrlandslag i handboll. Han hjälper andra att nå framgång genom att konfrontera sina rädslor. I det här avsnittet berättar han för Ryan Flaherty, Senior Director of Performance på Nike, om hur han bearbetade sin skam och genomgick en identitetskris för att slutligen uppnå mental och fysisk hälsa. Howes förklarar också hur hans mentorer hjälpte honom att bli en "livets atlet". Hans råd om att skapa en lista över rädslor, lägga undan maskerna vi döljer oss bakom (han riktar ett par kraftfulla ord till de manliga lyssnarna) och börja tänka exponentiellt kan hjälpa oss att utveckla emotionell intelligens. Bättre sent än aldrig.