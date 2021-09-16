Så här undviker du att bröstvårtorna syns genom sport-BH:n. Frågorna du aldrig ställer.

Det borde inte behöva vara något att oroa sig över, men vi fattar. Du tränar inte för att visa upp dig och det är lätt att känna sig självmedveten när bröstvårtorna syns genom sport-BH:n. Det bästa sättet att undvika det är att testa en sport-BH i tjockare material eller med inlägg.

Om du vill ha en BH som täcker mer och ger mycket stöd är Nike Alpha något för dig. Meshmönstret över kuporna kamouflerar bröstvårtorna och topplagret över bröstet håller allting på plats och ger ett extra stödjande lager så att du kan känna dig självsäker när du rör dig. Rival är en annan bra modell, eftersom de formpressade kuporna döljer bröstvårtorna samtidigt som de framhäver bröstens naturliga form.

One Piece Pad Bra är ett bra alternativ om du vill ha bra skydd utan en massa krångliga detaljer. Den har mediumstöd och är utformad med ett brett inlägg som är enkelt att sätta på plats i BH:n eller ta ut när du har dagar med mindre framträdande bröstvårtor.

BH:ar med lätt stöd är ofta tillverkade av tunnare material och även om de är fina så täcker de inte så bra. Men det gäller inte Nike Indy UltraBreathe. Det är en jättefin BH som både har lätt vaddering och ett supertunt topplager av mesh – så att du kan hålla dig sval utan att bröstvårtorna syns.

Om du redan har en favorit-BH där bröstvårtorna syns igenom kan du alltid köpa nipple covers. De är inte alltid superbekväma, men då kan du åtminstone fortsätta använda favorit-BH:n och slipper oroa dig.