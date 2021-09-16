Så här undviker du att bröstvårtorna syns genom sport-BH:n. Frågorna du aldrig ställer.

Frågorna du aldrig ställer
Bröstvårtor, kurvor och skippade underkläder
Välkommen till Frågorna du aldrig ställer där vi svarar på allt om bröst, sport-BH:ar och träning.
Ibland tänker du inte ens på det, men när någon ställer frågan förstår du exakt vad de menar. Den här typen av frågor tänker vi ta upp idag:
- Är det någon mer än jag som oroar sig över att bröstvårtorna syns genom sport-BH:n?
- Hur kan jag som har en kurvig kroppsform få rätt stöd?
Kan jag träna i underkläder?
1. Är det någon mer än jag som oroar sig över att bröstvårtorna syns genom sport-BH:n?
Det borde inte behöva vara något att oroa sig över, men vi fattar. Du tränar inte för att visa upp dig och det är lätt att känna sig självmedveten när bröstvårtorna syns genom sport-BH:n. Det bästa sättet att undvika det är att testa en sport-BH i tjockare material eller med inlägg.
Om du vill ha en BH som täcker mer och ger mycket stöd är Nike Alpha något för dig. Meshmönstret över kuporna kamouflerar bröstvårtorna och topplagret över bröstet håller allting på plats och ger ett extra stödjande lager så att du kan känna dig självsäker när du rör dig. Rival är en annan bra modell, eftersom de formpressade kuporna döljer bröstvårtorna samtidigt som de framhäver bröstens naturliga form.
One Piece Pad Bra är ett bra alternativ om du vill ha bra skydd utan en massa krångliga detaljer. Den har mediumstöd och är utformad med ett brett inlägg som är enkelt att sätta på plats i BH:n eller ta ut när du har dagar med mindre framträdande bröstvårtor.
BH:ar med lätt stöd är ofta tillverkade av tunnare material och även om de är fina så täcker de inte så bra. Men det gäller inte Nike Indy UltraBreathe. Det är en jättefin BH som både har lätt vaddering och ett supertunt topplager av mesh – så att du kan hålla dig sval utan att bröstvårtorna syns.
Om du redan har en favorit-BH där bröstvårtorna syns igenom kan du alltid köpa nipple covers. De är inte alltid superbekväma, men då kan du åtminstone fortsätta använda favorit-BH:n och slipper oroa dig.
2. Hur kan jag som har en kurvig kroppsform få rätt stöd?
Vi får många frågor om hur man ska träna om man har en större byst eller är stor rent allmänt. Så låt oss prata om kurvor.
Du som har lite mer kurvor i form av exempelvis stora bröst eller stor rumpa behöver tänka till lite extra när det gäller träningskläder. Vi finns här för att hjälpa dig att äga dina kurvor med sport-BH:ar som gör att du känner dig självsäker och bekväm med bra stöd, oavsett träningsform och kroppsform.
Bekväm med dina kurvor
Ju större bröst du har, desto mer studsar de. Och ju mer de studsar, desto bättre stöd behöver du. För studsande bröst kan göra ont, som du säkert vet. Rör dig bekvämt i en BH med mycket stöd eller mediumstöd. BH:ar med lätt stöd brukar inte rekommenderas om du har D-kupa eller större. Exempel på sport-BH:ar som ger bra stöd är Nike Dri-FIT Rival, Nike Alpha eller sport-BH:n Nike FE/NOM Flyknit.
Nike Dri-FIT Rival har justerbara axelband och separata kupor så att båda brösten får rätt stöd. Nike Alpha täcker bra och håller brösten på plats. Sport-BH:n Nike FE/NOM Flyknit är en av våra mest populära BH:ar. Den har material som andas och brottarskärning så att du kan röra dig obehindrat.
3. Kan jag träna i underkläder?
Underkläder eller ej under dina träningskläder är ett personligt val så länge vi inte talar om BH:ar. Du behöver aldrig köra dubbla lager. Om du har rätt sport-BH så är det allt som behövs för att ge dina bröst stöd.
Men när det gäller trosor har du större valmöjligheter. Om du hatar att ha en synlig troskant kan du rentav skippa trosorna om du har rätt leggings. Och då menar vi att de är gjorda av mjukt, bekvämt material som är fuktavledande, till exempel från Nike Dri-Fit. Och självklart ska de inte vara genomskinliga.
Sedan ska man tänka på hygienen också. Rätt trosor som andas kan ge underlivet ett bra skydd. Ett bomullsmaterial som känns mjukt mot huden ger den bekvämaste känslan och bästa andningsförmågan. Om du bestämmer dig för att köra utan underkläder så är det viktigt att alltid tvätta dina leggings mellan träningspassen. Svamp trivs i varma och fuktiga miljöer, så det är ingen bra idé att ha på sig svettiga träningskläder för länge.
Det finns inget rätt eller fel svar, men stringtrosor kan orsaka friktion vid intensiv träning. Det kan skada huden och orsaka infektioner. Men det handlar så klart om personliga preferenser.
Kolla in de andra delarna av Frågorna du aldrig ställer om du vill få svar på fler vanliga frågor om BH:ar, bröst och träning.