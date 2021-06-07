My Backyard: Gemenskap under ytan för kvinnor

Mariam skapar gemenskap under ytan
Kultur
Möt dykaren och entreprenören från Kuwait som skapar en inkluderande gemenskap under vattnet genom att hjälpa fler kvinnor att dyka.
My Backyard är en serie om atleter som hittar mening och balans i naturen.
Solen har precis gått upp i Kuwait City, huvudstaden i det lilla landet Kuwait som ligger vid Persiska viken, och den professionella dykaren Mariam Al Saif startar dagen med meditation. Hon fokuserar kropp och sinne på land innan hon tillbringar resten av dagen under vatten. "Dykning handlar om att röra sig sakta – att ta sin tid, att andas in och ut. Så jag försöker återspegla det innan dykningen börjar", förklarar 27-åringen.
Klockan 09.00 är Mariam, grundaren av dykexkursionsföretaget MER, i marinan och lär 20 till 30 blivande dykare om båtens säkerhetsutrustning och schemat för dagens dyk. Restriktioner på grund av pandemin gör att hon just nu mest håller i exkursioner för certifierade dykare och hobbydykare från närområdet, men hon säger att hon blir särskilt glad av att jobba med nybörjare. "Det som motiverar mig mest är när personer skickar meddelanden till mig eller kommer till mina exkursioner och säger 'jag var faktiskt riktigt rädd för öppet vatten, men nu vill jag bli en certifierad dykare'", säger hon.
För två år sedan bestämde sig Mariam spontant för att bli certifierad under en semester i Australien. "Det var en krävande process", säger hon om certifieringen som tog fyra dagar och bestod av både teori- och poolövningar innan hela dagar av dykning. "Det känns verkligen som att man åstadkommit något när man väl blir certifierad".
Mariams kärlek till vatten finns i hennes DNA. Många av hennes kuwaitiska förfäder brukade dyka efter pärlor som de sedan sålde till handelsmän. "[De] höll andan i fem minuter åt gången utan mask eller snorkel", säger hon. "Jag kan stanna under vattnet tio gånger så länge som de kunde, men jag känner ändå en samhörighet med dem. De fick se landet under ytan som jag nu också får se".
När Mariam reste på dykexkursioner blev hon förälskad i sporten men hade ingen att dela den med. Det gav henne ny fokus och ett mål. "Jag kände syftet i min dykarresa när jag insåg att jag kan skapa en community för kvinnliga dykare", säger Mariam, som till slut sade upp sig från sitt kontorsjobb inom marknadsföring för lyxkosmetika. Det har hon aldrig ångrat. Trots utmaningarna med att navigera i en mansdominerad sport lyckades hon med sitt eget företag skapa möjligheter och vara en förebild för kvinnliga dykare och kvinnliga entreprenörer i regionen.
"Jag har hittat ett jobb i havet precis som mina förfäder gjorde. Det finns en obestridbar dragning till att vistas under vatten."
"Det är ovanligt för kvinnor att dyka i Mellanöstern", säger Mariam. "Men jag är glad att ha valts till att skapa en helig plats för kvinnor 15 meter under vattenytan". År 2018 var bara 38 procent av världens certifierade dykare kvinnor. Det är 3,6 procent mer än 2013, enligt Professional Association of Diving Instructors (PADI). Det finns inte heller mycket dykarutrustning som är designad för kvinnor, och många kvinnor känner att de saknar en gemenskap i dykarvärlden.
"Det är utan tvekan en mansdominerad industri", säger Mariam, och lägger till att hennes arbete handlar om att "jobba mot jämlikhet och helt enkelt säga att kvinnor förtjänar att vara här lika mycket som män". Hon hoppas kunna ändra på det med Mer och som ambassadör för Girls That Scuba – en community med bara kvinnor vars mål är att introducera fler kvinnor för dykning och samtidigt stötta de som redan utövar sporten. Hon använder sin plattform för att öka medvetenheten om ojämlikhet mellan könen inom dykning och för att uppmuntra fler kvinnor i Mellanöstern att dyka. "Man måste ha en avslappnad sinnesstämning när man lär sig att dyka", säger hon. "Och att ha en kvinnlig dykare som lyssnar på en hjälper mycket".
"Jag kände syftet med min dykarresa när jag insåg att jag kunde skapa en community för kvinnliga dykare".
För dagens utflykt kommer båten till dykarplatsen ett par kilometer från kusten och kastar ankar. Gästerna sitter på kanten av båten och förbereder sig på att sänka ner sig i det djupa vattnet. En blandning av upphetsning och förväntan hänger i luften när alla tar på sig våtdräkter och mask som sitter tätt förseglad runt ögon, näsa och överläpp. Masken är kopplad till ett dykregulatormunstycke som dykarna håller mellan tänderna och gör att de måste andas genom munnen. Regulatorn kopplas sedan till syreflaskan. Andningen kan vara ett av de mest skrämmande momenten för många dykare. För att underlätta går Mariam igenom andningstekniker noggrant och svarar på alla frågor.
"All tyngd försvinner i vattnet. Det är meditativt", förklarar Mariam. "Det finns inget som skiljer oss från fiskarna." När de utforskar Persiska vikens djup hittar de korallrev fulla med färgsprakande fiskar och växter. "Man får en ny förståelse för hur sköra våra hav är", säger hon. "Vi får inte låta klimatförändringen stoppa framtida generationer från att uppleva nöjet med dykning."
"Jag är glad att ha valts till att skapa en helig plats för kvinnor 15 meter under vattenytan".
För Mariam är det uppmuntrande att veta att folk lägger sina dykarupplevelser i hennes händer och att hon är en del av att få sporten att växa. "Dykning kan lyfta fram en sårbar sida hos människor. Bara tanken på att kvinnor vill följa med på just mina exkursioner för att de litar på mig gör mig ödmjuk", säger hon. "Jag har hittat ett jobb i havet precis som mina förfäder gjorde. Det finns en obestridbar dragning till vistas under vatten."
Text: Jiya Pinder
Foto: Maha Alasaker och Maryam ALMasha'an
Publicerades i: september 2020