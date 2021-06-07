My Backyard: Gemenskap under ytan för kvinnor

Solen har precis gått upp i Kuwait City, huvudstaden i det lilla landet Kuwait som ligger vid Persiska viken, och den professionella dykaren Mariam Al Saif startar dagen med meditation. Hon fokuserar kropp och sinne på land innan hon tillbringar resten av dagen under vatten. "Dykning handlar om att röra sig sakta – att ta sin tid, att andas in och ut. Så jag försöker återspegla det innan dykningen börjar", förklarar 27-åringen.



Klockan 09.00 är Mariam, grundaren av dykexkursionsföretaget MER, i marinan och lär 20 till 30 blivande dykare om båtens säkerhetsutrustning och schemat för dagens dyk. Restriktioner på grund av pandemin gör att hon just nu mest håller i exkursioner för certifierade dykare och hobbydykare från närområdet, men hon säger att hon blir särskilt glad av att jobba med nybörjare. "Det som motiverar mig mest är när personer skickar meddelanden till mig eller kommer till mina exkursioner och säger 'jag var faktiskt riktigt rädd för öppet vatten, men nu vill jag bli en certifierad dykare'", säger hon.