Den mexikanska rugbyspelaren María Pruijn trotsar förväntningarna

Vi har haft andra tidigare, men just nu är det här vi tränar. Det är lite opraktiskt, för den här planen är egentligen inte avsedd för rugby. Det finns inget gräs och inga skåp för våra väskor och utrustning, men det var den billigaste vi kunde hitta och vi kan träna här varje dag om vi vill. Dessutom är det ett tryggt område och det går lätt att ta sig hit. Eftersom vi är ett tjejlag är det viktigt att vi kan känna oss trygga när vi går härifrån och att vi inte behöver gå så långt i mörkret för att ta oss till tunnelbanan. Och regnet idag, tja … det gäller att se positivt på saken. När vi kommer till en match med gräsplan och fint väder kan vi säga "Det här blir en enkel match!" eftersom omständigheterna när vi tränar är betydligt sämre.