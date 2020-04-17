Tre sätt att känna sig mer närvarande
Coachning och kost
med Branden Collinsworth
Ta en mental paus från vardagens problem och fokusera på dig själv.
I dagens samhälle är det lätt hänt att förlora förmågan att vara närvarande. Oerhörda mängder information konkurrerar ständigt om vår uppmärksamhet: från omvärlden och våra arbeten, vänner och skärmar. Det är lätt att bli överväldigad och tappa kontakten med nuet.
Men som tur är finns det flera enkla mindfulness-verktyg som kan hjälpa dig att återfå kontrollen och känna dig lugnare och starkare. Testa någon av de här teknikerna nästa gång du behöver landa i dig själv och fokusera:
- Andas medvetet i en minut. Jag betonar ofta vikten av andning för mina kunder, för det är så viktigt: det är ett kraftfullt verktyg som kan ändra hela din inställning på ett ögonblick. Och i en värld där vi är i full färd med att anpassa oss till ett nytt normaltillstånd är det skönt att något så enkelt som att andas kan ha så stor effekt. Andas djupt i en minut – fem sekunder på varje inandning och fem på varje utandning. Fokusera bara på att andas och lyssna till ljudet av luften som strömmar in och ut.
- Lär känna dig själv. De flesta dagar utsätts vi för konstanta informationsflöden och meddelanden från alla håll och kanter och det kan vara påfrestande. Som tur är kan du faktiskt själv välja att stänga av och ladda dina batterier. Testa att lägga ifrån dig alla dina enheter och ägna några minuter åt dig själv. Känn in allt som händer omkring dig – dofterna, ljuden, färgerna – bara var närvarande i det. Det räcker med några få minuter av sådan här mindfulness för att hitta tillbaka till lugnet och närvaron i nuet.
- Upprepa ett mantra som ger dig kraft. Att högt upprepa en personlig målsättning kan vara ett sätt att snabbt samla ny energi och fokusera på nuet. När jag behöver centrera mig upprepar jag: "All in on all in." (Satsa fullt på att satsa fullt.) För mig betyder det att när det känns jobbigt – när jag tränar eller utövar yoga, i min verksamhet eller i relationer till familj och vänner — och jag känner för att ge upp, påminner jag mig själv om att jag har en högre växel. Att jag orkar lite till och att de bästa resultaten finns bortom det jobbiga. Testa själv. Välj en affirmation som känns rätt för dig: något positivt, energigivande som bygger på medkänsla och kärlek. Och när du sedan behöver det som bäst upprepar du de orden tyst i ditt huvud eller högt för dig själv.
Du kan aldrig kontrollera allt som händer omkring dig, men du kan kontrollera din reaktion på händelserna. De här teknikerna kanske verkar enkla, men det finns kraft i den enkelheten. Och du kommer snart att upptäcka att du kan använda de här verktygen för att snabbt och enkelt hålla dig närvarande och positiv i livet och nuet varje dag.