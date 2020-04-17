Tre sätt att känna sig mer närvarande

I dagens samhälle är det lätt hänt att förlora förmågan att vara närvarande. Oerhörda mängder information konkurrerar ständigt om vår uppmärksamhet: från omvärlden och våra arbeten, vänner och skärmar. Det är lätt att bli överväldigad och tappa kontakten med nuet.



Men som tur är finns det flera enkla mindfulness-verktyg som kan hjälpa dig att återfå kontrollen och känna dig lugnare och starkare. Testa någon av de här teknikerna nästa gång du behöver landa i dig själv och fokusera: