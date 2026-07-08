Nike Ja 4: Det senaste steget på Jas skoresa
Produktnyheter
Nike Ja 4 kommer i augusti 2026 med uppdaterad dämpning, grepp och designfunktioner. Det här har ändrats jämfört med Ja 3, hur storleken är och var du kan köpa den.
Snabba fakta
- Ja 4 är tillgänglig den 13 augusti 2026 på Nike.com och hos utvalda återförsäljare.
- Ja 4 har flera förbättringar jämfört med Ja 3, inklusive en ny TPU JA-Frame för stabilitet, en ändring av skummet under foten, ett mer responsivt strumpfoder och användning av haptik för att öka hållbarheten, plus många designuppdateringar.
- Nike släpper fem olika färgkombinationer av Ja 4.
- Ja 4 lanseras tillsammans med "12 Time", en ny silhuett som återspeglar de fördelar som basketspelare har kommit att förvänta sig av Jas signaturskor till ett lägre pris.
Ja Morant är tillbaka med ett nytt sneakersläpp som lägger till ännu en byggsten i hans unika skoresa som kommer att få försvarare att darra i skorna. Nike Ja 4 är en basketsko gjord för guard-spelstilen, designad kring superstjärnans explosiva laterala spel. Det finns flera anmärkningsvärda uppdateringar jämfört med Ja 3, såsom bytet under foten från hybridskummet ZoomX till Cushlon 3.0, som ger mer stabilitet, och det nya Ja Frame-inneslutningssystemet som gör att basketspelarna känner sig säkra.
Ja 4 släpps den 15 augusti 2026, med fem olika färgkombinationer tillgängliga, för 125 USD – med tilläggsavgifter för specialutföranden. Här är allt du behöver veta.
Missa inte Ja 4
Med varje ny upplaga av Ja Morant-skolinjen strävar man efter att få skon att kännas mer som Ja, vars berättelse om målmedvetenhet och uthållighet inspirerar nästa generation av basketspelare. Från sina enkla rötter i South Carolina till rekryteringen av ett medelstort universitet har den lilla basketspelaren tagit sig an utmaningen varje steg på vägen.
"Jas närvaro överträffar hans storlek, och vi vill att dagens ungdomar ska ha samma inställning. Den uthållighet och intensitet han tar med sig varje gång han kliver ut på planen blir en koppling för atleter som spelar med samma passion", säger Monique Currie, produktchef på Nike.
Viktigt är att Ja 4 är lika mycket inspirerad av Ja som sina föregångare var. Det är inte konstigt att ovandelens tuffa, aggressiva struktur är ett kreativt uttryck för Jas explosiva spelstil. Han finns helt enkelt i hela skon.
"Det är mer än en sko", sa Currie. "Det är en rörelse och ett ögonblick – en möjlighet för atleter att känna det självförtroende, den uthållighet och den närvaro som Ja har i sig i samma ögonblick han kliver ut på planen."
Vad har ändrats från Ja 3 till Ja 4?
Trots det bekanta tillvägagångssättet finns det några tydliga skillnader mellan Ja 4 och Ja 3. En av de mest anmärkningsvärda uppdateringarna är konstruktionen under foten. Medan Ja 3 använde hybridskummet ZoomX har Ja 4 bytt till Cushlon 3.0 som i kombination med en upphöjd Super Critical Foam-innersula ger ett responsivt, explosivt och stabilt steg. TPU JA-Frame omsluter foten och håller dig på plats vid lyft, snabba vändningar och när du attackerar korgen.
Användningen av haptik skapar ett mer texturerat utseende, ger fler dimensioner och ökar hållbarheten. Det greppvänliga precisionsgreppmönstret på yttersulan är också inspirerat av Ja-logotypen – en mer subtil representation än det framträdande "JA" som fanns på den tidigare versionen av skon.
När det gäller design har Ja 4 en unik balans. Designteamet valde ett stilrent, modernare, prestationsinriktat och enklare tillvägagångssätt för den senaste versionen, samtidigt som de behöll en tuff attityd med skarpa vinklar. En väsentlig del av detta är utformningen av "JA"-logotypen i form av en tand, inspirerad av hans berömda Bulldog-rörelse.
"Alla minns Jas skywalking-ögonblick, men han har även den där bulldogrörelsen – folk tenderar att glömma hur explosiv han är på marken", säger Leon Gu, produktdesignexpert på Nike. "Så vi ville sätta fokus på den hastigheten igen."
Den senaste modellen i Jas signaturskoserie är full av dolda budskap och unika designdetaljer och är designad med både erfarna och nya basketspelare i fokus. 12 Time, en ny silhuett som bär vidare de viktigaste funktionerna som spelare har kommit att förvänta sig av Jas signaturskor till ett lägre pris, släpps strax efter.
Information om lanseringen av Ja 4
Ja 4 kommer att lanseras den 13 augusti 2026 och kommer att vara tillgänglig på nike.com och hos utvalda återförsäljare. 12 Time kommer att släppas i början av september 2026.
Skon finns i fem färgkombinationer till en kostnad av 125 USD per par, med tilläggsavgifter för specialutföranden.
Vanliga frågor
Vad är nytt hos Nike Ja 4 jämfört med Ja 3?
En av de största uppdateringarna är skummet under foten, för att ge idrottare mer stabilitet. Ja 4 använder Cushlon 3.0, ett byte från hybridskummet ZoomX som användes på Ja 3, som gör det möjligt för spelare att explodera utan att tveka och återhämta sig snabbt. Det finns också viktiga uppdateringar av strumpfodret, en ny TPU JA-Frame och andra unika designdetaljer.
Är Nike Ja 4 bra för guards?
Ja 4 är gjord mer för guard-spelstilen, men den är i allmänhet positionslös, designad mer för en spelstil än för en viss position.
Hur slitstarka är Ja Morants skor?
Ja 4 skapades med fokus på långvarigt stöd med material som valts för sin styrka och hållbarhet.
Är Ja 4 normal i storleken?
Prova en halv storlek större för att få extra utrymme i framfoten.