Nike Ja 4: Det senaste steget på Jas skoresa

Med varje ny upplaga av Ja Morant-skolinjen strävar man efter att få skon att kännas mer som Ja, vars berättelse om målmedvetenhet och uthållighet inspirerar nästa generation av basketspelare. Från sina enkla rötter i South Carolina till rekryteringen av ett medelstort universitet har den lilla basketspelaren tagit sig an utmaningen varje steg på vägen.

"Jas närvaro överträffar hans storlek, och vi vill att dagens ungdomar ska ha samma inställning. Den uthållighet och intensitet han tar med sig varje gång han kliver ut på planen blir en koppling för atleter som spelar med samma passion", säger Monique Currie, produktchef på Nike.

Viktigt är att Ja 4 är lika mycket inspirerad av Ja som sina föregångare var. Det är inte konstigt att ovandelens tuffa, aggressiva struktur är ett kreativt uttryck för Jas explosiva spelstil. Han finns helt enkelt i hela skon.

"Det är mer än en sko", sa Currie. "Det är en rörelse och ett ögonblick – en möjlighet för atleter att känna det självförtroende, den uthållighet och den närvaro som Ja har i sig i samma ögonblick han kliver ut på planen."