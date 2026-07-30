Så väljer du rätt Nike Fleece: Din Studio Fleece-guide

Nike Studio Fleece är en kollektion av fleecetröjor och -byxor för kvinnor som är designade för att vara bekväma, mångsidiga och användas varje dag. Kollektionen finns i tre tygvikter – lätt, mellanvikt och tung – så att du kan bygga ett lager-på-lager-system som passar din aktivitetsnivå och vädret. Alla tre vikter har samma stabila passform i hela kollektionen.

"Det var avgörande för oss att fokusera på hur det känns lika mycket som hur det presterar", säger Jill Gonzalez, Senior Manager för Product Line Management på Nike. "Vårt ultimata mål var att konstruera materialet och detaljerna för att leverera den mjuka, sensoriska upplevelsen som hon letar efter."

Studio Sport (Dri-FIT och Therma-FIT Fleece) kompletterar kollektionen för atleter som vill ha material med performance-egenskaper och samma sköna känsla.