Så väljer du rätt Nike Fleece: Din Studio Fleece-guide
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Studio Fleece finns i tre vikter: lätt, mellanvikt och tung. Så här väljer du rätt vikt för varje del av din livsstil.
Snabba fakta
- Nike Studio Fleece för dam finns i tre vikter – lätt, mellanvikt och tung – där varje vikt är skapad för olika nivåer av värme och aktivitet.
- Alla tre vikter finns i standard- och oversized-passformer.
- Studio Fleece-set finns i alla tre vikter för en koordinerad look från topp till tå.
- För vardagliga lager på lager-kläder bör du börja med lätt eller mediumvikt. Välj den tunga vikten för mer värme i kallt väder.
- Kall maskintvätt, torktumling på låg temperatur för att hålla fleecen mjuk och bevara materialet.
Vad är Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece är en kollektion av fleecetröjor och -byxor för kvinnor som är designade för att vara bekväma, mångsidiga och användas varje dag. Kollektionen finns i tre tygvikter – lätt, mellanvikt och tung – så att du kan bygga ett lager-på-lager-system som passar din aktivitetsnivå och vädret. Alla tre vikter har samma stabila passform i hela kollektionen.
"Det var avgörande för oss att fokusera på hur det känns lika mycket som hur det presterar", säger Jill Gonzalez, Senior Manager för Product Line Management på Nike. "Vårt ultimata mål var att konstruera materialet och detaljerna för att leverera den mjuka, sensoriska upplevelsen som hon letar efter."
Studio Sport (Dri-FIT och Therma-FIT Fleece) kompletterar kollektionen för atleter som vill ha material med performance-egenskaper och samma sköna känsla.
De tre vikterna hos Nike Studio Fleece
Varje vikt har en uppgift. Så här väljer du.
Tung: Maximal värme och struktur
När temperaturen sjunker är Studio Fleece i den tunga vikten det självklara valet. Den är tillräckligt kraftig för att fungera på egen hand eller under en trenchcoat när du vill ge din look lite extra attityd. Bär den med leggings och dina favorit-Nike för en oversized hoodie-look, eller välj hela setet för en avslappnad och genomtänkt look.
Mellanvikt: Balanserad värme och rörelsefrihet
Mellantung vikt passar till allt. Den har tillräcklig struktur för att bäras i lager, men är samtidigt mjuk nog att bäras som den är. Matcha en fleecejacka med dragkedja med joggers och sneakers för en look som fungerar för ärenden, en kaffe på stan eller ett lugnt träningspass.
Lätt: luftig och enkel att använda som lager
Lätt fleece som är skapat för rörelse. Tänk en kort fleecetröja över cykelshorts eller yogabyxor, perfekt för uppvärmning, återhämtning eller när du vill ha något att ta på dig mellan seten. Den är också det bästa valet under en varmare jacka när du vill hålla lager på lager lätt utan extra volym.
Det är enkelt att matcha från topp till tå med Nike Studio Fleece-set. Seten kombinerar en avslappnad huvtröja eller rundhalsad tröja med matchande joggingsbyxor, som finns i alla tre vikterna.
Hur ska en Nike Studio Fleece sitta?
Nike Studio Fleece är normal i storleken. För en normal passform rekommenderar vi att du väljer din vanliga storlek. Om du vill ha en oversized look eller planerar att bära flera lager, vilket är vanligt med den tunga vikten, kan du välja en storlek större. Om du bär fleecen som ett mellanlager under en jacka rekommenderar vi att du väljer din vanliga storlek för att undvika extra volym. Storleken är konsekvent i alla tre vikter, så om en medium passar i lätt vikt, passar den också i tung vikt.
"Vi utgick från att Studio Fleece skulle kännas både avslappnad och genomtänkt – vi förfinade passformen så att den känns självklar, samtidigt som varje detalj, från proportionerna till de minsta finishdetaljerna, har utformats med omsorg, säger Claire Durfee, Lead Apparel Designer på Nike.
Så här bär du Nike Studio Fleece
Studio Fleece fungerar från morgon till kväll. Bär den till gymmet, i lager på lager när du gör ärenden eller släng på dig den som ditt favoritplagg när du är ledig. Här är några idéer för att styla varje vikt.
Kraftigt material
- Oversized huvtröja med leggings och stövlar
- Under en trenchcoat för en urban attityd
- Hel fleece-set för en avslappnad look från topp till tå
Mellanvikt
- Fleecejacka med dragkedja med joggers och sneakers
- Lager på lager för höst och vår
- Studio Fleece-set för en ledig, matchande look
Lätt
- Kort fleecetröja med cykelshorts eller yogabyxor
- Lager för uppvärmning eller nedvarvning på gymmet
- Baslager under en vattenavvisande jacka under kalla dagar.
Så här tvättar du Nike Studio Fleece
För att hålla Nike Studio Fleece mjuk tvätt efter tvätt: maskintvätta kallt på ett skonsamt program, vänd plagget ut och in för att skydda tygytan, undvik sköljmedel (det kan belägga fibrerna och minska andningsförmågan) och torktumla på låg temperatur eller lufttorka. Stryk inte direkt på fleece-utsidan.
Att välja en Nike Studio Fleece: Vanliga frågor
Vad är Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece är Nikes vardagskollektion av sportkläder, med ett utbud av tröjor, byxor och set som finns i tre tygvikter (lätt, mellanvikt och tung) och som är designade för träning, ärenden och avkoppling. Alla tre vikter finns i standard- och oversized-passformer.
Vilka är de tre vikterna hos Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece finns i lätt (luftigt, perfekt för lager på lager och uppvärmning), mellanvikt (en balans mellan komfort och struktur som håller hela dagen) och tung (maximal värme och skydd för kallare förhållanden).
Hur ska en Nike Studio Fleece sitta?
Nike Studio Fleece erbjuder standard- och oversized-passformer i alla tre vikter. Om du bär fleecen som ett lager under en jacka rekommenderar vi att du väljer din vanliga storlek för att undvika extra volym.
Gör Nike Studio Fleece-set?
Du kan skapa Nike Studio Fleece-set i alla tre vikter genom att matcha huvtröjor eller rundhalsade tröjor med joggingbyxor för en ledig, matchande look.
Vilka Studio Fleece-färger finns tillgängliga?
Kollektionen har flera färgkombinationer, med Total Black- och Birch Heather-stilar i spetsen. Studio Fleece-silhuetter i Total Black är tillverkade med ett förbättrat färgämne som hjälper till att minska blekning, vilket gör att varje plagg behåller sin ursprungliga färg.
Vad kan jag ha på mig med en Nike Studio Fleece-huvtröja?
Huvtröjorna Nike Studio Fleece passar bra ihop med joggers, leggings, cykelshorts och sneakers. Tjocka huvtröjor passar naturligt under en trenchcoat eller över ett baslager. Lätta huvtröjor fungerar som ett yttersta lager över träningskläder eller som ett baslager under en jacka.
Finns det ett Nike Fleece-alternativ för män?
Ja. Med både över- och underdelar tillgängliga erbjuder Nike Solo Fleece-kollektionen för män en ledig, moderniserad passform för en suveränt bekväm känsla.
Hur tvättar jag min Nike Studio Fleece?
Kall maskintvätt, skonsamt program, ut och in. Hoppa över sköljmedel. Torktumla på låg temperatur eller lufttorka. Stryk inte direkt på fleeceytan.
Är Nike Studio Fleece tillräckligt varm för vintern?
Den tunga Studio Fleece klarar av svala till kalla förhållanden. Under mycket kalla eller blöta vinterdagar är det bättre att ha den som ett lager under en vattenavvisande jacka än att bara lita på fleecen.
Överensstämmer Nike Studio Fleece med angiven storlek?
Ja. Nike Studio Fleece är normal i storleken i alla tre vikter. Storleken är konsekvent i hela kollektionen så att du kan mixa och matcha vikter i samma storlek.
Vad är skillnaden mellan Nike Dri-FIT Fleece och Studio Fleece?
Nike Dri-FIT Fleece (en del av Studio Sport-serien) är konstruerad med svettavvisande teknik, vilket gör den till det bättre valet för aktiva träningspass och aktiviteter med hög prestation. Studio Fleece är skapad för att vara bekväm och användas varje dag. Om du svettas i den, välj Dri-FIT. Om du bara ska välja ett plagg för resten av dagen är Studio Fleece ett självklart val.
Vad är skillnaden mellan Nike Tech Fleece och Studio Fleece?
Tech Fleece och Studio Fleece är gjorda för olika saker.
Nike Tech Fleece använder ett dubbelsidigt distansmaterial – slätt på utsidan, svampigt i kärnan – för att hålla kvar kroppsvärmen utan att tynga ner. Den har en skräddarsydd, atletisk silhuett med signaturdetaljer som limmade band och tekniska dragkedjor. Den är gjord för pendling, resor och aktiv streetwear: värme som följer dina rörelser.
Nike Studio Fleece är en fleece i mellanvikt med borstad insida och en bomullsblandning, skapad med komfort i fokus. Den är designad för lågintensiv aktivitet, återhämtning och avslappnade vardagslooks.
Kort sagt: välj Tech Fleece när du vill ha en slimmad silhuett och lätt värme när du är i rörelse. Välj Studio Fleece när du vill ha det så bekvämt som möjligt.