Idrottspsykologen Jim Taylor om hur man får barnen att fortsätta sporta

Mindre än en procent av alla barn blir proffsatleter. Men poängen med att involvera barn i sport är inte att uppfostra nästa Serena eller LeBron, säger Jim Taylor, fil.dr, psykolog och expert på barnuppfostran. Istället handlar det om att ge dem de mentala verktyg som de behöver för att leva hälsosamma, lyckliga och framgångsrika liv. I det här avsnittet av Trained träffar den före detta alpina skidåkaren värden Jaclyn Byrer för att prata om fördelarna med sport för unga och tipsa om hur föräldrar kan få sina barn att börja – och fortsätta – sporta. Hemligheten, säger han, är att skapa positiva upplevelser genom sporten och undvika fällan med elitsatsning. Som pappa till två sportande döttrar går han också djupare in på vad som kan hindra tjejer från att utöva sport och förklarar hur vi alla kan bidra till att minska klyftan mellan könen.