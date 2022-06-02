Så bygger du upp självförtroende enligt före detta elitsimmaren Amanda Beard

Amanda Beard växte upp i rampljuset. Som 14-åring stod hon på prispallen i OS, hon simmade hem åtta nationella mästerskapstitlar i USA och prydde omslaget på flera olika sport- och livsstilstidningar. Men baksidan med all glamour och berömmelse var den hårda pressbevakningen som ledde in henne i en nedåtgående spiral av dysmorfofobi, depression och självskadebeteende. I det här avsnittet berättar Amanda för vår värd Jaclyn Byrer om sin uppväxt som ung kvinna i den professionella idrottsvärlden. Hon pratar om den press som framförallt kvinnliga atleter upplever och förklarar varför det kan vara så skadligt. Idag har hon hittat det självförtroende och den glädje hon saknade som ung simmare och berättar hur atleter och deras närmaste kan prioritera självkänslan och öka välbefinnandet.