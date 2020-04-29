Fira dina segrar längs vägen

Fira dina segrar
Coachning och kost
med Betina Gozo
Behåll motivationen genom att ändra fokus.
Alla nya utmaningar kommer att vara lite lättare ibland och lite tyngre ibland. Det är viktigt att fira segrarna längs vägen för att kunna vara positiv under resans gång, eftersom en positiv inställning gör dig mycket mer motiverad att fortsätta istället för att klandra dig själv.
Till exempel, säg att du har som mål att äta något grönt vid varje måltid för att öka ditt intag av grönsaker. Oftast gör du det men plötsligt kommer en dag när du av någon anledning inte får i dig några grönsaker. Du kan se saken på två sätt:
Många människor tänker direkt: "Ah, jag klarade inte mitt mål. Jag misslyckades. Det är för svårt." Det tenderar att bli en nedåtgående spiral med tankar som: "Jag är inte tillräckligt bra. Jag kan inte göra det här", vilket får dem att ge upp.
”Det är viktigt att fira segrarna längs vägen för att kunna vara positiv under resans gång, eftersom en positiv inställning gör dig mycket mer motiverad att fortsätta istället för att klandra dig själv.”
Betina Gozo
Ett mera positivt sätt att hantera en dag som inte är helt perfekt är att fokusera på vad du faktiskt klarade: ”Hallå, jag fick i mig alla mina grönsaker igår och kommer att klara det i morgon också!” eller ”Fyra dagar med grönsaker under varje måltid är bättre än den där enstaka salladen jag brukade få i mig!”
Byt ditt perspektiv så du fokuserar på segrarna istället för motgångarna.
Det är också bra att belöna dig själv för målen du når längs vägen, för att känna att du verkligen firar ditt håra arbete. Några förslag:
- Självomhändertagande
Ta ett skönt bad eller ge dig lite tid att meditera.
- Shoppa
Köp något som hjälper dig att fortsätta på den hälsosamma vägen: ett par sneakers eller en fin salladsskål.
- För journal
Skriv ner dina framgångar i en journal. För mig blir det lättare att stanna upp och se hur hårt jag jobbade för att uppnå något om det står nedskrivet.
Så nästa gång du börjar tänka negativt kring vad du inte gjorde, försök göra det där positiva perspektivskiftet och tacka dig själv för vad du klarade istället. Och nästa gång du klarar ditt mål, ta en paus och fira din seger!