Fira dina segrar längs vägen

Alla nya utmaningar kommer att vara lite lättare ibland och lite tyngre ibland. Det är viktigt att fira segrarna längs vägen för att kunna vara positiv under resans gång, eftersom en positiv inställning gör dig mycket mer motiverad att fortsätta istället för att klandra dig själv.

Till exempel, säg att du har som mål att äta något grönt vid varje måltid för att öka ditt intag av grönsaker. Oftast gör du det men plötsligt kommer en dag när du av någon anledning inte får i dig några grönsaker. Du kan se saken på två sätt:

Många människor tänker direkt: "Ah, jag klarade inte mitt mål. Jag misslyckades. Det är för svårt." Det tenderar att bli en nedåtgående spiral med tankar som: "Jag är inte tillräckligt bra. Jag kan inte göra det här", vilket får dem att ge upp.