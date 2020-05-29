Familjens träningsplats

Rörelse
Senast uppdaterad: 29 maj 2020

med Nike Training

Få igång barnen och träna som en familj

Peppa familjen och träna tillsammans med de här tipsen.

Samla hela familjen! Här är ett träningspass som hjälper er att bli starka och hålla igång, samtidigt som ni har kul ihop. Med ett varierat tempo som håller pulsen uppe och kroppen i rörelse kommer du och barnen att känna er härligt utpumpade när ni är klara.

Inget är viktigare än att hålla hela familjen aktiv. Ofta är vi helt försjunkna i studier och arbete, men att träna tillsammans är ett kul sätt att komma närmare varandra i familjen. Så samla alla kring er träningsplats. Oavsett om det är i trädgården eller i vardagsrummet är det dags för hela familjen att svettas tillsammans.

Få igång barnen och träna som en familj

Gör det lite mer spännande

Under det här träningspasset får ni röra och sträcka på er i alla möjliga riktningar, så varför inte gå runt i huset medan ni utför varje rörelse? Kryssa fram bland möblerna och sjung var och en på er favoritlåt samtidigt som ni försöker undvika att stöta in i varandra på vägen. Den som utför rörelserna bäst och sjunger från början till slut utses till vinnare och får välja kvällens familjeaktivitet. Låt tävlingen börja!

Klara, färdiga ... gå!

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Få igång barnen och träna som en familj, Gå med i Nike Training Club

Gå med i Nike Training Club

Få tillgång till våra världsledande experter och tränare som kan hjälpa dig att hålla dig aktiv och hälsosam.

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Få igång barnen och träna som en familj, Gå med i Nike Training Club

Gå med i Nike Training Club

Få tillgång till våra världsledande experter och tränare som kan hjälpa dig att hålla dig aktiv och hälsosam.

Hämta

Ursprungligen publicerad: 18 maj 2020