Få igång barnen och träna som en familj

Samla hela familjen! Här är ett träningspass som hjälper er att bli starka och hålla igång, samtidigt som ni har kul ihop. Med ett varierat tempo som håller pulsen uppe och kroppen i rörelse kommer du och barnen att känna er härligt utpumpade när ni är klara.



Inget är viktigare än att hålla hela familjen aktiv. Ofta är vi helt försjunkna i studier och arbete, men att träna tillsammans är ett kul sätt att komma närmare varandra i familjen. Så samla alla kring er träningsplats. Oavsett om det är i trädgården eller i vardagsrummet är det dags för hela familjen att svettas tillsammans.