Så får du vila, enligt dr Saundra Dalton-Smith

De flesta av oss likställer en känsla av trötthet med att behöva sova mer. Men enligt med.dr Saundra Dalton-Smith är sömn bara en del av att verkligen vara utvilad. Genom sin forskning har specialisten inom internmedicin och grundaren av Restorasis identifierat sju typer av vila som gäller oavsett socioekonomisk, kulturell eller etnisk bakgrund. I det här avsnittet ger hon värden Jaclyn Byrer en grundlig sammanfattning av vilka de sju vilotyperna är och förklarar hur vi kan veta att vi får tillräckligt av var och en. Oavsett om du är en utsliten atlet, en trött förälder eller en stressad anställd, försäkrar dr Dalton-Smith att hennes återställande metoder inte är några nya punkter på redan överfyllda att göra-listor utan dagliga vanor som kan hjälpa oss alla att bli vårt optimala jag.