Så får du vila, enligt dr Saundra Dalton-Smith

Trained Podcast: Lär dig att vila med dr Dalton-Smith
Coachning
Det finns flera sätt att uppnå en känsla av att vara utvilad. Lyssna för att ta reda på hur du kan hantera trötthet med den här läkarens sju typer av vila.
Trained är en podcast som utforskar det senaste inom holistisk träning.
De flesta av oss likställer en känsla av trötthet med att behöva sova mer. Men enligt med.dr Saundra Dalton-Smith är sömn bara en del av att verkligen vara utvilad. Genom sin forskning har specialisten inom internmedicin och grundaren av Restorasis identifierat sju typer av vila som gäller oavsett socioekonomisk, kulturell eller etnisk bakgrund. I det här avsnittet ger hon värden Jaclyn Byrer en grundlig sammanfattning av vilka de sju vilotyperna är och förklarar hur vi kan veta att vi får tillräckligt av var och en. Oavsett om du är en utsliten atlet, en trött förälder eller en stressad anställd, försäkrar dr Dalton-Smith att hennes återställande metoder inte är några nya punkter på redan överfyllda att göra-listor utan dagliga vanor som kan hjälpa oss alla att bli vårt optimala jag.
"Vila handlar om återställande, om att återställa de delar av oss som blir utmattade och dränerade när vi utför de olika aktiviteter som utgör våra liv."
Saundra Dalton-Smith
Med.dr, specialist inom internmedicin och grundare av Restorasis
Har du frågor om mental inställning, träning, kost, återhämtning eller sömn? Har du förslag på en gäst eller ett ämne? Mejla till Jaclyn på trained@nike.com, så tar hon med sig förslagen inför kommande avsnitt.