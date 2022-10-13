Derrick Henry berättar om sin träningsmotivation

Derrick Henry älskar att träna och inte bara för att han inleder sin sjunde NFL-säsong. Han hittar sin inspiration, passion och stolthet på gymmet. I det här avsnittet går han igenom sina favoritövningar med värden Jaclyn Byrer. Tennessee Titans runningback berättar även hur hans familj har motiverat honom i både med- och motgång och hur han blev framgångsrik trots att det fanns de som inte trodde på honom. Han förklarar också hur alla, oavsett om vi drömmer om att springa en halvmara eller vill prova en ny sorts träning, kan pusha sig förbi tvivlen och nå sina mål.