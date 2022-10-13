Derrick Henry berättar om sin träningsmotivation

Trained Podcast: Använd ditt driv med Derrick Henry
Coachning
Det finns en anledning till att han kallas King Henry. Den här runningbacken från NFL berättar om vad som gör honom motiverad och får honom att vilja bli bättre.
Trained är en podcast som utforskar det senaste inom holistisk träning.
Derrick Henry älskar att träna och inte bara för att han inleder sin sjunde NFL-säsong. Han hittar sin inspiration, passion och stolthet på gymmet. I det här avsnittet går han igenom sina favoritövningar med värden Jaclyn Byrer. Tennessee Titans runningback berättar även hur hans familj har motiverat honom i både med- och motgång och hur han blev framgångsrik trots att det fanns de som inte trodde på honom. Han förklarar också hur alla, oavsett om vi drömmer om att springa en halvmara eller vill prova en ny sorts träning, kan pusha sig förbi tvivlen och nå sina mål.
"När det är något du vill göra på resan genom livet, som du känner dig lockad av, jaga ifatt det och gör det. Och gör det med obevekligt fokus varje dag."
Derrick Henry
Nike-atlet och runningback i Tennessee Titans
Har du frågor om mental inställning, träning, kost, återhämtning eller sömn? Har du förslag på en gäst eller ett ämne? Mejla till Jaclyn på trained@nike.com, så tar hon med sig förslagen inför kommande avsnitt.