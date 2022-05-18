Så utövar du tacksamhet och välvilja enligt Tunde Oyeneyin

Trained Podcast: Känn tacksamhet med Tunde Oyeneyin
Coachning
Tunde Oyeneyin tror att inget är omöjligt. Nike-atleten, cykelinstruktören, den före detta makeup-artisten och författaren berättar varför.
Trained är en podcast som utforskar det senaste inom holistisk träning.
Tunde Oyeneyins rykte som fitnessikon har byggts upp under 36 år. Själv säger hon att hon aldrig hade nått sådana framgångar om hon inte också hade haft motgångar. I det här avsnittet berättar den personliga tränaren och cykelinstruktören Tunde om med- och motgångarna i sin karriär. Vi får höra hur förlusten av hennes mamma hjälpte henne att bli en bättre version av sig själv, hur osäkerhet kan skapa förändring och hur missade möjligheter kan leda in dig på rätt väg i framtiden. Tundes story är en berättelse om mod, tacksamhet och förmågan att förverkliga sina drömmar.
"Det är först när jag släpper taget och slutar fundera över hur det ska gå som de verkliga genombrotten sker."
Tunde Oyeneyin
Nike-atlet och instruktör för inomhuscykling
Har du frågor om mental inställning, träning, kost, återhämtning eller sömn? Har du förslag på en gäst eller ett ämne? Mejla till Jaclyn på trained@nike.com, så tar hon med sig förslagen inför kommande avsnitt.