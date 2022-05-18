Så utövar du tacksamhet och välvilja enligt Tunde Oyeneyin

Tunde Oyeneyins rykte som fitnessikon har byggts upp under 36 år. Själv säger hon att hon aldrig hade nått sådana framgångar om hon inte också hade haft motgångar. I det här avsnittet berättar den personliga tränaren och cykelinstruktören Tunde om med- och motgångarna i sin karriär. Vi får höra hur förlusten av hennes mamma hjälpte henne att bli en bättre version av sig själv, hur osäkerhet kan skapa förändring och hur missade möjligheter kan leda in dig på rätt väg i framtiden. Tundes story är en berättelse om mod, tacksamhet och förmågan att förverkliga sina drömmar.