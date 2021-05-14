Nå dina mål med mentala träningstips från crossfit-atleten Chandler Smith

CrossFit-stjärnan Chandler Smith verkar ha allt: den fysiska och mentala styrkan att utmana sig själv – och den moraliska styrkan att kämpa för jämlikhet inom sin sport. Med det betyder inte att den (från och med i år) tidigare amerikanska arméofficeren inte har några svagheter. I det här avsnittet av Trained kickar vi igång säsong åtta med ett samtal mellan den högst rankade svarta CrossFit-atleten och Ryan Flaherty, Nike Senior Director of Performance. Chandler Smith avslöjar vilken skräpmat han föredrar, hur han gör för att behålla lugnet i pressade situationer och tipsar om hur man uppnår sin potential i sportutövning – och i livet i övrigt.