Nå dina mål med mentala träningstips från crossfit-atleten Chandler Smith

Trained Podcast: Klara varje utmaning med Chandler Smith
Coachning
CrossFit-stjärnan berättar hur han utvecklar sig själv och sin sport till det bättre.
Trained är en podcast som utforskar det senaste inom holistisk träning.
CrossFit-stjärnan Chandler Smith verkar ha allt: den fysiska och mentala styrkan att utmana sig själv – och den moraliska styrkan att kämpa för jämlikhet inom sin sport. Med det betyder inte att den (från och med i år) tidigare amerikanska arméofficeren inte har några svagheter. I det här avsnittet av Trained kickar vi igång säsong åtta med ett samtal mellan den högst rankade svarta CrossFit-atleten och Ryan Flaherty, Nike Senior Director of Performance. Chandler Smith avslöjar vilken skräpmat han föredrar, hur han gör för att behålla lugnet i pressade situationer och tipsar om hur man uppnår sin potential i sportutövning – och i livet i övrigt.
"Ögonblicket då jag är nöjd med mig själv, är ögonblicket då jag slutar utvecklas, så jag får aldrig komma till den punkten."
Har du frågor om mental inställning, träning, kost, återhämtning eller sömn? Har du förslag på en gäst eller ett ämne? Mejla till Flaherty på trained@nike.com, så tar han med sig förslagen inför kommande avsnitt.