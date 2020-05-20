Coacha barn i självförtroende

"Glöm aldrig bort att det viktigaste är att ha roligt", säger Julia. Efter en skada tvingades hon lägga ner drömmarna om en fotbollskarriär, men hon hittade en ny passion som coach. Nu fokuserar hon helt på att aktivera barn och hjälpa familjer att träna tillsammans. Hon påminner oss alla om att "vara positiva och skratta tillsammans".



Att peppa dina barn och få dem att känna sig som mästare kan ha en enorm påverkan på deras självförtroende. "Barn som sportar med sina föräldrar får en känsla av stolthet. Det stärker hur de ser på sig själva", säger Julia. Vi vet att du redan är deras största fan, men när det kommer till sport är det dags att jubla högre, klappa dem lite hårdare i ryggen och visa ännu större glädje över deras prestationer än normalt.