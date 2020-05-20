Coacha barn i självförtroende
Rörelse
med Nike Training
Så hjälper positiv förstärkning barn att få ut mer av sport.
Det kan vara en utmaning att hålla barnen aktiva när de kanske inte borde gå ut. I den här artikeln delar en av coacherna från Nikes Made to Play med sig av sina tips för att motivera barn och hålla dem borta från soffan. En ledtråd: det handlar om att ha kul.
Det är en utmaning att hålla barn motiverade och aktiva när de inte ska vara utomhus. Så vi bad teamet från Nikes Made to Play om tips på hur man håller barnen borta från soffan med sex coachningstips. Våra Made To Play-coacher får 17 miljoner barn runtom i världen att röra på sig, så de vet vad de pratar om. Den här veckan berättar Julia Winkler, som är fotbollscoach för ungdomar i Berlin, hur man bygger självförtroende.
Självförtroende är allt
"Glöm aldrig bort att det viktigaste är att ha roligt", säger Julia. Efter en skada tvingades hon lägga ner drömmarna om en fotbollskarriär, men hon hittade en ny passion som coach. Nu fokuserar hon helt på att aktivera barn och hjälpa familjer att träna tillsammans. Hon påminner oss alla om att "vara positiva och skratta tillsammans".
Att peppa dina barn och få dem att känna sig som mästare kan ha en enorm påverkan på deras självförtroende. "Barn som sportar med sina föräldrar får en känsla av stolthet. Det stärker hur de ser på sig själva", säger Julia. Vi vet att du redan är deras största fan, men när det kommer till sport är det dags att jubla högre, klappa dem lite hårdare i ryggen och visa ännu större glädje över deras prestationer än normalt.
"Barn som sportar med sina föräldrar får en känsla av stolthet. Det stärker hur de ser på sig själva."
Julia Winkler, coach, Berlin Kickt
Sätt upp mål
Barn kan också få bättre självförtroende genom att se att de gör framsteg. "Ta dig tid att sitta ner med barnen och sätta upp mål på kort och lång sikt för den kommande veckan. Visualisera målen och sätt upp dem på kylskåpet", säger Julia. Hon uppmuntrar barnen som hon jobbar med att ta kontroll över sin träning. "Var öppen för barnens idéer om träning och skapa en ritual kring regelbundet sportande. Starta vid samma tid varje dag och skapa en struktur som gör att barnen känner sig trygga."
Håll utkik efter fler coachningstips från proffsen från Made to Play i NTC-appen.
Sätt upp mål
Barn kan också få bättre självförtroende genom att se att de gör framsteg. "Ta dig tid att sitta ner med barnen och sätta upp mål på kort och lång sikt för den kommande veckan. Visualisera målen och sätt upp dem på kylskåpet", säger Julia. Hon uppmuntrar barnen som hon jobbar med att ta kontroll över sin träning. "Var öppen för barnens idéer om träning och skapa en ritual kring regelbundet sportande. Starta vid samma tid varje dag och skapa en struktur som gör att barnen känner sig trygga."
Håll utkik efter fler coachningstips från proffsen från Made to Play i NTC-appen.