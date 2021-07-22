Så coachar du dig själv bättre enligt coachningsexperten Margaret Moore

Något som alla kanske inte känner till är att det inte bara är atleter som kan ha nytta av en bra coach. Margaret Moore, även kallad "Coach Meg" har hjälpt alla möjliga människor att hitta sina styrkor och upptäcka nya möjligheter att maximera sin personliga potential – på jobbet, i relationer och hela livet – i över 20 år. Den före detta bioteknikchefen grundade Wellcoaches School of Coaching år 2000 för att coacha friskvårdspersonal i att hjälpa sina patienter på bästa sätt. Sedan dess har hon expanderat till att även coacha chefer och sjukvårdpersonal och nu kan allmänheten äntligen ta del av hennes kunskap. I det här avsnittet samtalar coachernas coach med programledaren Ryan Flaherty, Senior Director of Performance på Nike och diskuterar vikten av effektiv coachning och hur vi genom att utforska våra tvivel och rädslor kan hitta de mönster vi behöver ändra på. Coach Meg förklarar varför vi lättare uppnår varaktiga framgångar när vi får ordning på våra tankar och känslor (och hur det går till att skapa den ordningen). Hon berättar också om hur det gick till när hon inte lyckades och avslöjar hur vi alla kan bli bättre på att coacha oss själva, våra barn, elever och vänner.