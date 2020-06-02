Bli mer närvarande på träningen

I våra dagliga liv är det lätt att fastna i våra egna tankar, särskilt just nu. I den här videon delar Nike Master Trainers Branden Collinsworth och Alex Silver-Fagan med sig av sina tips om hur man utövar mindfulness och är närvarande oavsett situation. Lär dig att hantera stress, förbättra dina resultat och fokusera på vad som verkligen är viktigt med hjälp av dessa enkla strategier.



Yoga och mindfulness har kraften att förankra oss i nuet och påminna oss om vad vi har och vilka vi är. Nästa gång du känner oro för framtiden eller ånger för det som har varit, ska du ta en minut att andas och hitta fokus igen. Nike Master Trainers Branden Collinsworth och Alex Silver-Fagan visar dig hur du kan utöva mindfulness i din yogaträning och i ditt dagliga liv.