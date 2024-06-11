I avsnitt tre av serien hade vi förmånen att vara värd för den tidigare OS-atleten Alyssa Conley och rullstolstennisstjärnan Kgothatso Montjane, som vunnit US Open och Franska öppna. Vi hade intensiva och inspirerande diskussioner om hur man genom små handlingar varje dag kan bli mer och mer orädd och sann mot sig själv. Vi pratade också om att mental hälsa är lika viktigt som fysisk hälsa, och att alla kan uppnå storhet i den här världen.



I oktober firades Pride-månaden i Johannesburg i Sydafrika, och Nike höll en Be True - In Motion-eventhelg för att fira Pride i Sydafrika.



I upplevelsen ingick en mängd olika hälsospel och holistiska fitnessaktiviteter. Den bjöd också på en specialutgåva av en podcastserie i samarbete med Cnr Juta & De Beer, med Lwazi Madonsela och Ayabonga som värdar.