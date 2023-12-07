En banbrytande konstnär måste vara sann mot sig själv och balansera sitt välbefinnande med sina mål. Se den unga sydafrikanska konstnären Haneem Christian i ett samtal om vad som krävs för att växa, och framför allt om vad som krävs för att förbli orubblig i sin tro på sig själv trots alla påtryckningar att anpassa sig efter omvärldens förväntningar.



I avsnitt ett av serien satt våra värdar ner med den unga sydafrikanska konstnären Haneem Christian för att prata om vad som krävs för att växa, och framför allt om vad som krävs för att förbli orubblig i sin tro på sig själv trots alla påtryckningar att anpassa sig efter omvärldens förväntningar.



Se avsnittet nu och lyssna på deras åsikter, erfarenheter och tankar om vad det innebär att se Pride på ett nytt sätt här.



I oktober firades Pride-månaden i Johannesburg i Sydafrika och Nike höll en Be True – In Motion-eventhelg för att fira Pride i Sydafrika.



I upplevelsen ingick en mängd olika hälsospel och holistiska fitnessaktiviteter. Den bjöd också på en specialutgåva av en podcastserie i samarbete med Cnr Juta & De Beer, med Lwazi Madonsela och Ayabonga som värdar.