I avsnitt två av serien pratade våra värdar om att "agera och inte bara prata" med queeraktivisten Thami Dish. Han talade om vad det innebär att både undervisa och lära sig av unga människor idag, och om hur ungdomars motstånd mot status quo ger de möjligheter till förändring som världen så desperat behöver.



Se avsnittet nu och lyssna på deras åsikter, erfarenheter och tankar om vad det innebär att se Pride på ett nytt sätt här.



I oktober firades Pride-månaden i Johannesburg i Sydafrika, och Nike höll en Be True – In Motion-eventhelg för att fira Pride i Sydafrika.



I upplevelsen ingick en mängd olika hälsospel och holistiska fitnessaktiviteter. Den bjöd också på en specialutgåva av en podcastserie i samarbete med Cnr Juta & De Beer, med Lwazi Madonsela och Ayabonga som värdar.