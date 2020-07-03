Skapa nya vanor med små vanor-metoden

Om du vill göra små, positiva justeringar i din vardagsrutin har jag skapat ett system som kan hjälpa dig att göra bestående, hälsosamma förändringar. Jag kallar det "tiny habits", eller mikrovanor.

Jag skapade den här metoden eftersom jag själv ville skaffa mig massor av nya vanor för att förbättra min hälsa. Jag är beteendeforskare på Stanford University och tio års forskning om högteknologiska produkter har lärt mig följande: med enkla handlingar kan vi förändra vårt beteende.

I flera månader utforskade jag olika sätt att få in nya tränings-, kost- och återhämtningsvanor i min rutin och hålla mig till dem. Efter hand började det kännas som att mitt liv förändrades nästan av sig självt – men jag ville ta reda på om min metod skulle fungera för andra också.