Återhämtningssmoothie med vattenmelon

Vattenmelon: Den söta sommarfrukten med massor av oanade fördelar. Läs om hur den bidrar till muskelåterhämtning, minskar inflammation och hur du kan använda den i din återhämtning med det här superläckra smoothiereceptet.



Den här veganska drycken är full av näringsämnen som lindrar ömma muskler och återställer elektrolyterna efter ett intensivt träningspass. Den är också otroligt uppfriskande och lätt att göra. Ta reda på varför och kolla in det snabba receptet nedan, plus några enkla tips på förberedning och anpassning.