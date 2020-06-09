Återhämtningssmoothie med vattenmelon
Coachning
med Nike Training
Återhämta dig efter träningen med den här supernyttiga smoothien.
Vattenmelon: Den söta sommarfrukten med massor av oanade fördelar. Läs om hur den bidrar till muskelåterhämtning, minskar inflammation och hur du kan använda den i din återhämtning med det här superläckra smoothiereceptet.
Den här veganska drycken är full av näringsämnen som lindrar ömma muskler och återställer elektrolyterna efter ett intensivt träningspass. Den är också otroligt uppfriskande och lätt att göra. Ta reda på varför och kolla in det snabba receptet nedan, plus några enkla tips på förberedning och anpassning.
Superingredienser (och varför du kommer att älska dem)
- Vattenmelon är full av näringsämnen.
Den söta frukten har naturligt höga nivåer av lykopen som enligt studier kan bidra till att minska inflammation och muskelvärk för snabbare återhämtning. Den innehåller också aminosyran citrullin som tros förbättra prestationsförmågan genom att öka blodflödet och syreupptagningsförmågan. Eftersom vattenmelon består av 92 % vatten kan den också hjälpa till att återställa vätskebalansen i kroppen efter ett hårt träningspass.
- Blomkål ger konsistens utan att påverka smaken.
Om du blir avskräckt av bara tanken på blomkål i din smoothie kan du lugna dig med att den inte påverkar smaken särskilt mycket (du kommer troligen bara att känna den söta mangon and vattenmelonen). Den här grönsaken ger en krämig konsistens. Se det som ett sätt att få in mer grönsaker i maten.
Praktiska tips för enklare matlagning
- Fyll på med ingredienser hemma.
Köp ett par påsar djupfrysta livsmedel så att du har tillräckligt för att göra flera portioner.
- Förbered blomkålen.
Förbered den färska blomkålen genom att skära huvudet i buketter som du sedan ångkokar och fryser in. Det här hjälper om du brukar känna dig uppsvälld av råa grönsaker.
- Förvara smart.
Förpacka individuella portioner av mango och blomkål tillsammans i lufttäta förpackningar och lägg i frysen. När du ska göra en smoothie behöver du bara lägga innehållet i mixern med resten av ingredienserna.
Vill du anpassa den? Här får du några idéer:
- Använd valfritt mjölkalternativ.
Om du undviker mejeriprodukter behöver du inte göra något. Har du nötallergi kan du ersätta nötmjölken med kokos- eller havremjölk.
- Lägg till protein.
Om du styrketränar med målet att bygga muskler kan du optimera återhämtningen genom att lägga till icke-smaksatt proteinpulver (växtbaserat om du vill äta veganskt). Du kan också tillsätta naturell grekisk yoghurt som passar vegetarianer.
- Minska sockerhalten.
Du kan byta ut mangon mot en frukt med mindre socker, som jordgubbar eller blåbär.
- Var flexibel med fröna.
Om du inte har hampafrön kan du använda chia- eller linfrön. De ger mer mättande fibrer men mindre protein än hampa.
Så gör du: Återhämtningssmoothie med vattenmelon
Portioner: 1
Tillagningstid: 5 minuter
Sammanlagd tid: 5 minuter
Ingredienser
150 g tärnad vattenmelon
100 g frysta blomkålsbuketter
40 g färsk eller fryst hackad mango
2 matskedar färsk limejuice
1,8 dl nötmjölk
1 tesked bipollen, plus extra till garnering
1 tesked hampafrön, plus extra till garnering
Tillvägagångssätt
- Kör alla ingredienser i en mixer till en slät konsistens.
- Garnera med bipollen och hampafrön. Drick direkt med ett återanvändbart sugrör.