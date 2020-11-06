Kan du äta dig till ett starkare immunförsvar?

Snabbrepetition i biologi: Immunförsvaret är ett komplext nätverk av celler och proteiner som fungerar som kroppens första (och bästa) försvarslinje mot skadliga virus och bakterier. För att stärka det ska du fokusera på andra hälsoområden, i det här fallet kost, som direkt påverkar nätverket.



Varför spelar det någon roll vad du äter? Förutom makronäringsämnen, som protein, behöver ditt immunförsvar tillräckliga nivåer av viktiga mikronäringsämnen eftersom de arbetar tillsammans för att direkt slå larm och skydda mot en inkräktare. Men att förlita sig på höga doser av bara ett mikronäringsämne (till exempel C-vitamin) är inte tillräckligt för att skydda dig, menar Adrian Gombart som studerar immunitet och är filosofie doktor och professor i biokemi och biofysik vid Linus Pauling Institute vid Oregon State University. Det beror på att du behöver en rad olika styrkor i din armé, inte bara en enda hjälte. Det betyder att du behöver äta en varierad kost.