I slutet av säsongen 1989–1990 hade ingen missat att Jordan var bättre än någonsin. Han slog sina egna tidigare rekord, kom upp i 69 poäng mot Cleveland och satte hela 92 trepoängare. Det kan jämföras med bara 58 trepoängare under alla hans tidigare säsonger sammanlagt. Det verkade som att han hittills bara hade värmt upp. AJ5 släpptes 1990 och presenterades för världen av Spike Lees legendariska karaktär Mars Blackmon.