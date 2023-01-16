Air Jordan 5
Släpptes ursprungligen (1990)
Designer (TINKER HATFIELD)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färgkombination (BLACK/METALLIC SILVER)
Ursprungligt pris (125 USD)
Produktkod (4384)
Air Jordan 5
Släpptes ursprungligen (1990)
Designer (TINKER HATFIELD)
Föremålets ursprung (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Färgkombination (BLACK/METALLIC SILVER)
Ursprungligt pris (125 USD)
Produktkod (4384)
Bejakar den vilda sidan
I slutet av säsongen 1989–1990 hade ingen missat att Jordan var bättre än någonsin. Han slog sina egna tidigare rekord, kom upp i 69 poäng mot Cleveland och satte hela 92 trepoängare. Det kan jämföras med bara 58 trepoängare under alla hans tidigare säsonger sammanlagt. Det verkade som att han hittills bara hade värmt upp. AJ5 släpptes 1990 och presenterades för världen av Spike Lees legendariska karaktär Mars Blackmon.
Från The Vault
Attityd i höjdarstil
Nikes designer Tinker Hatfield inspirerades av Jordans vassa stil och designade Air Jordan 5 som ett amerikanskt jaktflygplan från andra världskriget, med hajtandsinspirerade former på mellansulan och en transparent yttersula. Skon påminde om spelets vilda sida och gav uttryck för Jordans obevekliga kamp för att bli bäst i världen.