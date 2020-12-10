Nike ACG: Upstate of Mind

Född i storstaden,

satt jag helst på golvet

i vår alltför trånga lägenhet,

jag uppförde mig väl

och höll mig borta från bråk.

Utflykter i naturen var så sällsynta

att min ovana gjorde mig sorgligt främmande

för självaste moder natur.

Men är inte jag också Naturen?

Hur kan någon påstå att det inte är mitt namn?

Tänk om det vore ditt också?

Så som vi vattnas, blomstrar vi.

Färgen vaknar till liv inom oss som vore vi födda här,

Inte på ett sjukhus där vi hade turen att komma ut ur

moderlivet,

Här på stigen, den kartlagda eller icke-kartlagda,

Och med blicken fäst på de rytmer och drömmar som väntar oss,

Som togs ifrån oss och våra mödrar och deras mödrar och så vidare.

Jag har kommit för att få det jag har rätt till,

Ödmjukt.

Medveten om, fast mitt namn är Naturen,

Att jag inte har vandrat i detta land förut.

Och jag hoppas att landet visar tålamod med mig.

Tålamod när jag sållar bland mina rädslor.

Tålamod när vi lär känna varandr

a. Tålamod med ett nyfiket sinne.

Här är jag redo att andas som aldrig förr

med vad som känns som nya lungor.