7 minuters träningspass för familjen

7 minuters träning för hela familjen
Rörelse
med Nike Training
Prova denna familjevänliga träning för att hålla energin uppe.
När många barn har tillbringat mer tid inomhus den senaste tiden, förmodligen sittande framför skärmar, är det extra viktigt att ge dem möjlighet att röra på sig och leka. Här kommer lite familjevänlig, aktiverande träning som du kan testa med barnen.
Barn behöver röra på sig efter timmar av studier och stirrande på skärmar och de vet bättre än någon annan hur det går till att leka. Varför inte göra dem till träningspartner och röra er tillsammans?
Skrivbordsdetox
Det här 7-minuterspasset mjukar upp hela kroppen efter att ni har suttit stilla länge. Så om dina barn har tillbringat mer tid än vanligt framför skärmar, kan du aktivera dem och köra ett pass.
Gör det lite extra kul genom att utmana dem i vem som kan balansera längst när de kramar knäna. Den som trillar omkull först måste göra en omgång till. Den som balanserar längst får föreslå en extra rörelse som hela familjen ska göra.
För fler sådana här lekar och aktiviteter kan du söka efter "För hela familjen" i NTC-appen.