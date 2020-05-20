7 minuters träningspass för familjen

Det här 7-minuterspasset mjukar upp hela kroppen efter att ni har suttit stilla länge. Så om dina barn har tillbringat mer tid än vanligt framför skärmar, kan du aktivera dem och köra ett pass.



Gör det lite extra kul genom att utmana dem i vem som kan balansera längst när de kramar knäna. Den som trillar omkull först måste göra en omgång till. Den som balanserar längst får föreslå en extra rörelse som hela familjen ska göra.



För fler sådana här lekar och aktiviteter kan du söka efter "För hela familjen" i NTC-appen.