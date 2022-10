Em colaboração com o Travis Scott, a marca Jordan convida-te a representares uma lenda artística em desenvolvimento, juntamente com o jogador mais lendário do basquetebol. Décadas depois de as habilidades e o jogo feroz do MJ elevarem os limites deste desporto a novos patamares sem precedentes, o trabalho imaginativo do Scott impulsionou a música e a cultura da moda urbana com inovação e paixão.

A própria coleção conta com a influência da herança de grandeza da marca Jordan e do sentido único de expressão criativa do Scott. Um grafismo estilizado com o posicionamento de assinatura da marca Cactus Jack sobrepõe-se à imagem do MJ numa t-shirt que se destaca. Realçados por detalhes de catos bordados, os dois pares de calças cargo são fabricados em algodão leve, resistente e não rasgável, estando repletas de bolsos para um look prático e altamente técnico. Apresentando igualmente um toque de grafismos bordados premium, o pullover, os calções e a camisola da coleção são fabricados com tecidos de malha elástica desgastada que parecem camurça ao toque. A mistura de estilo com simplicidade, utilidade e conforto intencionais evidencia outra colaboração especial entre a Jordan e a Jack.