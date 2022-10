250,00 €

É quando as luzes se apagam que o Travis Scott ganha vida. Na sua mais recente colaboração com a marca Jordan, o "rager" proeminente da música explora as Air Jordan VI, para um look que brilha mais quando está completamente escuro. Na parte superior de uma sola que brilha no escuro, a subcamada perfurada com integração de design refletor por baixo da parte superior em camurça Olive brilha e chama a atenção com o flash de uma câmara. Mas há algo que o obturador de uma câmara não consegue captar: aquilo que guardas na pequena bolsa utilitária no tornozelo.

Para completar esta edição especial das AJ VI, nativo de Houston e fundador de uma editora discográfica deixa a sua assinatura com a referência "Cactus Jack" no bloqueio dos atacadores e no calcanhar direito. Os detalhes em Infrared, em conjunto com a marca emblemática Nike Air no calcanhar esquerdo, prestam homenagem à paleta de cores original das AJ VI, conferindo uma sensação clássica ao design da marca Jordan mais recente do Scott.