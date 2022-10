Os dois estilos de basquetebol que melhor representaram o estilo dos anos 90 foram as Air Money e as More Uptempo. Agora, duas décadas mais tarde, estas silhuetas ousadas uniram destinos para criar as Air More Money. Contam com um revestimento amovível, o símbolo do dólar no calcanhar e uma unidade Air Sole a todo o comprimento, e herdaram todas as expetativas das antecessoras. Não percas a mais recente paleta de cores em Cinzento Wolf, Preto e Verde Island.