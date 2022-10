AIR MORE MONEY

MO' MONEY

118,97 €

Em 1996, as Air Money e Air More Uptempo chegaram para mudar para sempre o mundo das sapatilhas com designs extravagantes e o uso liberal das bolsas Air. Vinte e um anos mais tarde, os registos documentados trazem-nos até aqui: às Air More Money – uma combinação audaciosa das duas. Inclui um revestimento atualizado que pode ser removido com o nome escrito em letras grandes e arrojadas. Um símbolo de dólar adorna a parte de trás do calcanhar, enquanto as unidades Air Sole estendem-se a todo o comprimento do pé para conforto amortecido e um look leve. Recentemente cunhadas e propensas a inflação, as Air More Money são um pretexto para a avareza.