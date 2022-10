Quando as Air Money e as Uptempo foram lançadas em 1996, todos os elementos que as caraterizavam eram arrojados, desde o Air visível às letras grandes. É natural que qualquer combinação das duas fosse captar o mesmo espírito destemido de inovação. Apresentamos as Air More Money: uma fusão audaz agora disponível para a humanidade 21 anos após o lançamento das versões anteriores. O revestimento amovível inclui o nome do modelo impresso em letras grandes e arrojadas para dissipar qualquer confusão. O símbolo do dólar adorna a parte de trás do calcanhar, enquanto as unidades Air Sole estendem-se a todo o comprimento do pé para proporcionar conforto amortecido e um look leve. Sempre no limite, mas nunca em recessão, as Air More Money não têm medo de chocar.