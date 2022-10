AIR MORE MONEY ROLLING IN IT

Todos os ângulos desta combinação das Air Money e More Uptempo evocam a emoção da cultura de basquetebol dos anos 90. Letras gigantes. Uma unidade Air visível. Uma silhueta ousada. E símbolos do dólar. A mais recente paleta de cores em Branco é destacada pela sola em Preto total e pelos detalhes subtis em Coral. E não deixes escapar o porco em forma de bola de basquetebol, um símbolo enraizado de riqueza no revestimento amovível.