130,00 €

Por trás da marca de lifestyle parisiense, Maison Château Rouge, está Youssouf Fofana, um jovem designer que revela o dinamismo e a riqueza da diáspora africana contemporânea em Paris. O contributo do Fofana para a série Air Jordan I Mid "Fearless" aprofunda o seu contributo para a cultura afrocêntrica do 18.º "arrondissement", o coração da cultura urbana parisiense.



As Fearless Air Jordan I Mid do Fofana continuam repletas de padrões complexos em relevo na parte superior. O emblemático bloco de cor das AJI é suavizado com uma paleta de cores em Azul Psychic e Pale Vanilla na parte superior, mantendo a discrição por baixo de um Swoosh em Cinnamon. O grande destaque desta colaboração são as costuras à mão em Vermelho na língua e no calcanhar, uma das assinaturas do Fofana, incorporando assim as suas raízes culturais através de uma referência à arte popular e à cestaria. Em consonância com o resto da série Fearless da Air Jordan, esta versão permanece fiel às originais com o posicionamento da marca Nike Air na língua e um logótipo Jordan Wings afixado na boca do tornozelo.